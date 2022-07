Anyaország :: 2022. július 31. 19:42 ::

Mi Hazánk: az üzemanyagárakkal való játék lesz a legnagyobb rezsimegszorítás a magyar családoknak

Beláthatatlan következményekkel és további áremelkedésekkel járhat az a kormányzati intézkedés, amelyet a Mollal karöltve fognak kivitelezni: szinte minden vállalkozó 800 forint körüli áron kapja az üzemanyagot. Sajnos meg sem lepődünk már azon, hogy gyakorlatilag fél évig sem tudja a kormány megtartani ígéreteit - írja közleményében Szajlai János, a Mi Hazánk választókerületi elnöke. Alább a folytatás.

Hollik István, a kormány akkori kommunikációs igazgatója tavaly novemberben azt mondta: „A kormány a rezsicsökkentés részévé tette az üzemanyagok árának 480 forinton történő befagyasztását, és hiába támadja a rezsicsökkentést a baloldal és Brüsszel, a kormány megvédi a rezsicsökkentés vívmányát”

Bár jól hangozhat, hogy a magánszemélyeknek megmarad az árplafon, ezzel szemben a mostani intézkedésével a kormány a fogyasztói árak végeláthatatlan emelkedését szabadította azokra a magyar családokra, akiket nem is olyan régen még meg akart védeni.

A Mi Hazánk továbbra is elfogadhatatlannak tartja, hogy az évi több mint három és fél milliárd liternyi eladott üzemanyag árának több mint a felét a kormány zsebelje be jövedéki adó és áfa formájában. Továbbra is különösen felháborítónak tartjuk az üzemanyagokra rakódó adók elosztását, ahol még a jövedéki adóra is rárakódik az áfa, ami önmagában 30-50 forint körüli összeget húz ki az emberek zsebéből. Elfogadhatatlan, hogy a kőolaj világpiaci árának csökkenése ellenére a magyar kormány újabb megszorításokat vezessen be! (2012-ben mikor 110 dollárért adtak egy hordó nyersolajat, és soha nem látott válságról beszéltek, akkor a hazai kutakon 450 forintos „csúcson” volt az üzemanyagok ára [jelenleg is pont 110 dolláron áll a Brent-olaj ára, nehezen indokolható a drágulás - a szerk.]). Ezért is tüntet a Mi Hazánk Mozgalom augusztus elsejétől több helyszínen is, elég volt a kétharmados hazugságokból, elég volt Orbán elbukott szabadságharcaiból!