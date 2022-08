Anyaország :: 2022. augusztus 5. 16:48 ::

Cseh Európa-miniszter: Orbán tusványosi beszéde elősegíti a Magyaroszág elleni eljárások folytatását

„Politikai következményei lesznek” Orbán Viktor tusványosi beszédének – jelentette ki a cseh Aktualně.cz-nek és a Hospodářské novinynak Mikulás Bek, a cseh kormány európai ügyekért felelős minisztere.

A jobbközép Polgári Demokrata Párt (ODS) vezette, egyébként jelentős részben a balliberális Kalózpárt és a Polgármesterek és Függetlenek (STAN) politikusaiból álló kabinetben több miniszter is foglalkozik az ország külkapcsolataival. A külügyi tárcát a kalózpárti Jan Lipavsky vezeti, mellette Mikulás Bek (STAN) csak a második legfontosabb, külpolitikai fókuszú tagja a kormánynak. A cseh soros uniós elnökségben Bek most az EU általános ügyekért felelős tanácsát vezeti.

Az Európa-miniszter szerint a tusványosi beszéd „még jobban megerősíti a tagállamok kritikus viszonyát Magyarországgal szemben”, így még jobban elmérgesedik a vita Budapest és a többi kormány között. „Azt gondolom, hogy növekedni fog a tagállamok hajlandósága, hogy folytassák a Magyarország elleni eljárásokat” – mondta Mikulás Bek.

A beszéd egyébként az ODS soraiban is nagy port kavart. Az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) pártcsaládja, ahová a Polgári Demokrata Párt is tartozik, nem csatlakozott az Európai Parlament többi képviselőcsoportja által kezdeményezett közös deklarációhoz, amely arra kéri az Európai Bizottságot és a Tanácsot, hogy szankcionálja Magyarországot. Az ODS egyik EP-képviselője szerint ennek az az oka, a pártcsaládot domináló lengyel Jog és Igazságosság nem akart precedenst teremteni a kezdeményezés támogatásával. A nyilatkozó képviselő szerint az ODS-ben nem is tudtak ennek a deklarációnak a létezéséről, ami utólag azért sok mindent megváltoztat. A jobbközépnek számító párt soraiból többen is elítélték a magyar miniszterelnök beszédét.

(Mandiner)