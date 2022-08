Anyaország :: 2022. augusztus 11. 12:37 ::

Magyar Sziget: sikerült megmutatni, mi a magyar virtus

Nemrégiben ért véget a 19. Magyar Sziget, amely azért volt különleges, mert korábban évekig szünetelt abban a formában, hogy azzal az igénnyel lépjen fel, hogy igazi tömegrendezvény legyen. Ugyan 2019-ben kétnaposként, úgymond kísérleti jelleggel Verőce helyett már Ásotthalmon tartották meg a nemzeti oldal számára kultikus rendezvénysorozatot, de természetesen akkor még senki nem számított arra, hogy újra régi fényében tündököl a sziget, ahogy akár 2006 és 2010 között.

Jó erőpróba lett volna viszont 2020, újra Ásotthalom, de akkor igencsak brutális formában közbeszólt a Covid-őrület, létszámkorlátozások, miegymás, mindenki tudja. 2021-ben a diszkriminatív "védettségi" igazolványok miatt a szervezők nem is tartották meg a Magyar Szigetet. Elérkezett azonban 2022, minden adva volt egy nagyszerű fesztiválhoz, és bizony, aki ott volt, ezt úgy is érezte. Erről kérdeztük most Spigut Tamást, a fesztivál főszervezőjét.

- Sikerült már kipihenni a fáradalmakat?

- Nem igazán még, a fesztivál alatt se tudtam 3-4 óránál többet aludni per nap, mint ahogy a fesztivál előtti nagy hajtásokban, az utolsó napokban sem. Két-három nap bontás után fejest kellett ugranom a papírmunkákba, amit talán most a napokban végre le is tudunk zárni, aztán jöhet egy kis pihenő.

- Megkerülhetetlen kérdés nyilván, hogyan számoltátok, a 4 nap alatt nagyságrendileg mekkora létszám lehetett?

- A 4 nap alatt több mint hétezren vettek részt összesen a fesztiválon, sajnos az utolsó napra rányomta a bélyegét a viharelőrejelzés, ezért nagyon sokan nem jöttek el, de kis csúszással meg tudtuk tartani végül az összes programunkat szombaton is.

- Volt-e személyesen kedvenc pillanatod az idei Szigetről?

- Minden pillanatát élveztem az előszervezésnek is, meg a helyszíni kihívásokat is, ami nagy kíváncsiság volt számomra, hogy be tudjuk-e vonzani a fiatalokat is, más zenei irányzattal, mint az eddigi megszokott volt. Mit ne mondjak, nagyon meglepődtem, hogy kivétel nélkül mindenki élvezte a hajnali dj-ket is, rengeteg fiatal társaságában.

- Milyenek voltak a résztvevői visszajelzések?

- Ami még mindig hihetetlen számomra, hogy csak két dologgal kapcsolatban kaptunk több embertől is építő kritikákat. Egy ekkora tömegrendezvénynél, nem tudsz mindenkinek megfelelni, de most úgy néz ki, szerencsére sikerült, és a mai napig ömlenek a pozitív visszajelzések mind a fesztiválozóktól, mind pedig a fellépőktől. Természetesen én látom, hogy miként lehetne még javítani, kritikus vagyok magammal szemben is, és maximalista a rendezvények terén abszolút, de hát ez a munkám már, nagyon régóta. Így azt hiszem, azt a pár dolgot helyrerakva tudunk majd egy teljesen tökéletes, hibátlan fesztivált létrehozni a jövőben.

- Összességében hogyan értékeled a 19. Magyar Szigetet?

- Abszolút pozitívan, már csak azért is, mert rengetegen jöttek el úgy, hogy életükben nem hallottak még a Magyar Szigetről, tehát nagyon sok új embernek sikerült megmutatnunk, hogy mi is az igazi magyar virtus, és ez a tábor csak nőni fog, ezt már most lehet látni, ugyanis a nagy zenekarok fellépésével most brutálisan sokan ismerhették meg a fesztivál után is a Magyar Sziget nevét.

- Hogyan tovább, van-e már konkrét terv, hogyan készültök jövőre, a jubileumi 20. Magyar Szigetre?

- Már a fesztivál alatt is elkalandoztam néha a jövő évi Magyar Szigettel kapcsolatban, de még azért le kell vonni a következtetéseket az ideiből is, és csak aztán lehet tervezgetni igazán. Egy biztos, a nemzeti öntudat ápolása, építése, illetve a magyarság megtartása érdekében én készen állok ezzel a szolgálatommal.