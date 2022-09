Anyaország, Antimagyarizmus :: 2022. szeptember 21. 15:00 ::

Kitálalt egy volt jobbikos: így töröltette Szaszi Gyurcsányék segítségével Toroczkai Fb-oldalát, és nyilváníttatták őt veszélyes személlyé

Alább olvasható a szerkesztőségünkhöz eljuttatott levele - amint a szövegből is valószínűsíthető, lesz folytatása az ügynek, hiszen számos bizonyítékkal rendelkezik:

Jobbikos alkalmazott voltam, már nem vagyok az. Ami az elmúlt években a Jobbiknál történt, teljes erkölcsi züllés. Ennek a politikai részét mindenki látta, de én belülről sokkal több mindent láttam. Aljas módszereket használtak, sőt bűncselekmények elkövetésére is rávettek alkalmazottakat. Napirenden volt egymás lehallgatása, titkos hangfelvételek készítése, postafiókok feltörése. A hekkertámadásokat Németh Zsolt, Szabó Gábor (Szaszi) egyik jobbkeze intézte.



MZP "felemelkedése" is a szürke eminenciás Szaszinak köszönhető - most napvilágra kerül a ténykedésének egy szelete

A Jobbikot valójában az alapítása óta Szaszi irányította, most is ő mozgatja a szálakat. Az mindegy, hogy hivatalosan pártigazgató-e vagy nem. Szaszi a Szondi utcai féltitkos bázisról irányította azt a csapatot, amely kamu Facebook-oldalakat működtetett, ennek Seiler Tamás volt a mestere. Azon pedig jókat röhögtek, hogy korábban a hekkerközpontjuk a Falk Miksa utcában volt, pont az NBH-val szemben.

Nem csak más pártokat, hanem a jobbikos tagságot és az alkalmazottakat is megfigyelték, lehallgatták. A kommunikációs stábból Balasi András is egy ilyen lehallgatás miatt távozott. Ilyesmi bűncselekményekre minket, alkalmazottakat is rávettek.



Bolsevik módszerek: mindenki mosolyog, közben mindenki lehallgat mindenkit

Az egyik legdurvább ilyen eset a 2019-es EP-választáskor volt. Szaszi ezt megelőzően Arató Gergellyel (DK) jelent meg, már egy ideje közösen szervezték a háttérből a kampányokat. 2019-ben egyébként Szilágyi György Vadai Ágnesen keresztül is tartotta a kapcsolatot, Szávay István pedig a választások technikai részleteit egyeztette a DK vezetőivel. (2019 év elejétől a DK és a Jobbik már összeért, annyira, hogy a pártirodákon kívül a Jobbiknak és a DK-nak ez a belső csapata összejárt, együtt ivott rendszeresen a Sellő Caféban.) De szintén ott volt a Szondi utcai központban Szaszi mellett Márki-Zay Péter is. A DK-s vonal hozta Szasziéknak a legfontosabb kapcsolatot. A Mi Tanyánk és a hasonló lejárató Facebook-oldalak nem hozták a várva várt eredményeket, a DK viszont igazi profikkal hozta össze Szaszit: Ficsor Ádámék cégével, a DatAdat Kft-vel.

Ficsor Gyurcsány és Bajnai embere, 2009-ben titkosszolgálatokat felügyelő miniszter is volt. Nekik köszönhetően fontos címlistákat kaptunk, és 2019-ben az EP-választáson rengeteg kamu email-t küldettek ki velünk fideszes és mi hazánkos szavazóknak. Szaszi még egy olyan telefonos szöveget is felmondatott az egyik legfontosabb alkalmazottjával, Kiss Zoltán Imrével, ami félrevezette a szavazókat, ez konkrét választási csalás volt.

soha nem létező Fókusz Közvéleménykutató Intézet nevében telefonált a gép , Horváth Róbert néven, hazugságokkal a Mi Hazánkról és a Kétfarkú Kutya Pártról, de az valójában Szaszi munkatársa, Kiss Zoltán Imre volt, választási bűncselekményt követtek el. A DatAdattól kaptak ehhez is segítséget.

A legnagyobb sikerük azonban Toroczkai László Facebook-oldalának törlése, és Toroczkai veszélyes személlyé nyilvánítása volt. Szaszi és a DK is tudta, hogy a Mi Hazánk legfontosabb fegyvere Toroczkai több százezres Facebook-oldala, amit rengetegen olvastak. Ha ezt elveszik a Mi Hazánktól, akkor nem lesz esélyük. Meg is csinálták.

Ez a DatAdat nélkül biztosan nem sikerülhetett volna. Szasziék a DatAdattól szereztek Facebook-botokat is rendszeresen, és így jött az ötlet, hogy a DatAdatnak van kapcsolata a Facebook felső vezetőinél. Előre lebeszélték, hogy 2019. május 16-án egyszerre sokan jelenteni fogják ugyanazokat a Toroczkai-bejegyzéseket, és erre hivatkozva ez a felső vezető örökre töröltetni tudja Toroczkai oldalát.

Hatalmas szervezés volt. Szaszi a legmegbízhatóbb alkalmazottaira, Kiss Zoltán Imrére, Varga Antalra, Kósi Márkra, Silhavy Mátéra, Baucsek Rajmundra bízta a koordinációt, ők továbbították a megbízhatóbb alkalmazottaknak és így tovább, de a listában nem csak jobbikosok, hanem ismeretlen nevek is voltak, ők a DK-sok lehettek.



EU-zászlót égető megmozdulásról Dobrevék menetének élére - idáig aljasodott, s vitte magával a Jobbikot is

Aztán egy időben, egyszerre ment is a jelentés 2019. május 16-án, a Facebook pedig az előre megbeszéltek szerint, 2019. május 17-én törölte is Toroczkai László oldalát.

A Szondi utcai jobbikos csapat a DK-sokkal hatalmas ünneplést csaptak. De Szaszinak ez sem volt elég, voltak Toroczkairól és a Hatvannégy Vármegyéről hazug cikkek 10-20 évvel ezelőttről a szerb sajtóban, azokat eljuttatták ugyanannak a facebookos kapcsolatnak, és így Toroczkait a Facebook veszélyes személlyé is nyilvánította.

Rengeteg embert tiltottak, büntettek meg azóta, ha Toroczkairól megosztott egy képet vagy csak leírta a nevét. Ezt is így intézték a Szondi utcából, Jobbik-DK közös produkcióban. Hiába jelentene bárki, akár szervezetten egyszerre százan egy bejegyzést, nem fognak örökre törölni senkit, főleg nem fogják veszélyes személlyé nyilvánítani. Toroczkai ráadásul közszereplő, politikus. Szasziéknak sem ment volna a DK-s kapcsolat nélkül. A Mi Hazánk oldalát is megpróbálták töröltetni, az is sikerült nekik később, de azt nem örökre, mint Toroczkaiét.

Az itt leírtakra megdönthetetlen bizonyítékaim vannak. Ehhez a levelemhez csatoltam az e-mailt, amit Szaszi küldött a legmegbízhatóbb munkatársainak, amikor elrendelte az előre megjelölt Facebook-bejegyzések egyidejű jelentését, a korábban megbeszéltek szerint. Ott bárki láthatja a neveket és a dátumot is. Vannak nálam lehallgatott beszélgetések is, ahogy írtam, rendszeresen lehallgattatták egymást a jobbikos irodákban. Erről az alkalmazottak többsége tudott, most is van olyan jobbikos képviselő, aki egy lehallgatott beszélgetéssel zsarolta a vezetőket, ezért ülhet most a parlamentben. Az általam leírtakat alátámasztó titokban rögzített beszélgetéseket eljuttattam Toroczkai Lászlónak, ő az ugyanis, aki lépni tud ebben az ügyben.

Egy korábbi jobbikos

Íme az említett levél:



Feladó: Gábor Szabó <szabo.gabor@jobbik.hu>

Date: 2019. máj. 16., Cs 14:19

Subject: Fwd:

To: Varga Antal <varga.antal@jobbik.hu>

Cc: Márk Kósi <kosi.mark@jobbik.hu>, Silhavy Máté <silhavy.mate@jobbik.hu>, Rajmund Baucsek <baucsek.rajmund@jobbik.hu>, Zoltán Imre Kiss <kiss.zoltan.imre@jobbik.hu>

(Kuruc.info)