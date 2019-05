Sokan jelezték, hogy e-mailt vagy telefonhívást kaptak úgy, hogy korábban Jobbik-tagok vagy szimpatizánsok voltak, aláírtak a Jobbiknak többször, de már jelezték az elmúlt hónapokban, hogy többé ne keressék őket. A jelek szerint főként a címlistáikról leiratkozó, csalódott jobbikosoknak (potenciális Mi Hazánk-osoknak) küldtek választást elügyeskedni próbáló üzeneteket. A Mi Hazánk és mellesleg a Kétfarkú Kutyapárt esélytelenségével kampányolnak a legutóbbi egyre biztatóbb adatokat (lásd a kapcsolódó anyagainkat) figyelmen kívül hagyva.



Egy Facebook-csoportban az alábbiak szerint számoltak be a telefonos csalásról:

Kedves szavazatszámlálók!

Egy órával ezelőtt erről a számról: 30 713 5450 felhívott egy Fókusz nevű közvéleménykutató társaság, hogy jelen állás szerint a Mi Hazánk és a Kétfarkú kutya 2 %-on állnak,és nem is fogják elérni az 5 %-ot,tehát a rájuk leadott szavazatok elvesznek, mert szétosztják őket,így az én szavazaton akár a DK hoz is kerülhet!

Nézetem szerint ez befolyásolás és csalás. Honnan tudják reggel 10 órakor, ki fogja elérni este 7-re az 5 %-ot?