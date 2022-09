Anyaország :: 2022. szeptember 23. 12:07 ::

Magyar helyett indonéz - ez a jelmondat a makói Continentalnál

A makói Continental gyár már több alkalommal került a figyelem középpontjába, magam is többször, többféle módon foglalkoztam vele cikekkel, megszólalásokkal. Valahogy hű keresztmetszete a magyarországi állapotoknak, a munkavállalói jogok semmibe vételének.

Emlékezetes, néhány évvel ezelőtt egy sikeresnek tűnő sztrájk után módszeresen elkezdték kirúgni azokat a sok éve kipróbált dolgozókat, akiknek a munkájával egyébként semmi probléma nem volt. Azonban most úgy tűnik, mégiscsak szükség lenne a munkájukat jól végző dolgozókra...

De mégsem az történik, aminek a józan ész alapján történnie kellene.



- 30 harmadik országból érkező dolgozót foglalkoztatnak a makói Continentalnál - ezt a gyárigazgató ismerte el a Makói Városi Televízió kérdésére. Szűrszabó Levente szerint ennek egyik oka az, hogy a közelben nem találnak számukra megfelelő munkaerőt, másrészt pedig „az autópiac növekvő igényei miatt gyorsan kellett cselekedniük”, év végére ugyanis egyre több megrendelés érkezett a céghez.

- Sajnos azt tapasztaltuk, hogy nem volt elégséges a kampány, nem tudtunk elegendő számú munkavállalót felvenni a céljaink eléréshez - mondták. Teszem hozzá, csak meg kellett volna tartani a régieket...

A helyi tévé riportjából az derül ki, hogy elsősorban „fiatal, erős férfiakat” keresett a cég, de tapasztalatuk szerint ilyenből kevés van a helyi munkaerőpiacon. Talán ennek is oka van, de ki nem találjuk, kik azok a "fiatal, erős férfiak". Pont azok, akiknek a kormány a nyáron könnyítette meg a munkavállalását Magyarországon.

“Ha Magyarországra jössz, nem veheted el a magyarok munkáját” – így szólt néhány éve a kormányzati propaganda a migrációs válság kezdetén, csakhogy ez már annak idején sem volt így, gondoljuk a letelepedési kötvényekre, most aztán pedig már végképp más a valóság. Ugyanis a kormány a nyáron egy salátatörvénybe bújtatva elfogadta azt a javaslatot, amely minősített munkaerőkölcsönző cégeken keresztül munkavállalási engedélyek nélkül is tágra nyitná az ország kapuit harmadik világbéli vendégmunkások előtt.

Úgy tűnik, a makói Continental vezetése élt is a lehetőséggel, ugyanis Szűrszabó megerősítette azokat a helyi értesüléseket is, melyek szerint indonéz munkavállalók érkeztek a céghez. Az igazgató szerint összesen 30 ilyen dolgozó van most a makói Continentalnál, akik a „tanulmányaik befejezéséhez szükséges szakmai gyakorlatukat” végzik. A makói tévé kérdésre, miszerint ugyanolyan feltételek mellett dolgoznak-e az indonéz munkavállalók, mint a helyiek, Szűrszabó igennel válaszolt. De még fogalmazzunk úgy, itt sem bontotta ki az igazság minden szegletét az igazgató úr.

- Annyit érdemes megjegyezni az igazgató által elmondott ugyanolyan feltételről, hogy a vállalat senkinek nem fizeti a rezsiszámláját. A külföldieknek szállást biztosítanak, külön utaztatják őket, tolmácsot foglalkoztatnak melléjük. Azért az érdekes, hogy több 20-26 éves munkaviszonnyal rendelkező munkaviszonyát szüntették meg kb. egy hónap leforgása alatt - jegyezte meg Facebook-oldalán a Makói Gumiipari Szakszervezeti Szövetség.

Lantos János - Kuruc.info