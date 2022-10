Anyaország, Cigánybűnözés :: 2022. október 1. 11:38 ::

29 évesen ment iskolába a cigány Alsózsolcán - de akkor sem tanulni, hanem iskolaőrt verni

Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást a Miskolci Rendőrkapitányság egy 29 éves férfival szemben.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint egy szülő pár nappal ezelőtt arról tájékoztatta az általános iskolában szolgálatot teljesítő iskolaőrt, hogy zaklatták a gyermekét az iskolatársai.

A jelzést követően az iskolaőr azonnal rendőri segítséget kért a felmerülő felelősség tisztázása érdekében, azonban ez nem volt elég a panaszos szülőnek, és a vele együtt érkező, ittas hozzátartozóknak.



Illusztráció - a képen szereplő kiskunlacházi cigány ugyanis lopta a biciklit (persze az is lehet, hogy a hírben szereplő is; lásd bővebben a kapcsolódók között)

A rendőrség tájékoztatása szerint megbotránkozást keltő módon próbálták számon kérni az iskolaőrt. Az agresszív férfi, hogy nyomatékot szerezzen felháborodásának meg akarta ütni az iskolaőrt, aki a szakszerű intézkedésének köszönhetően kitért a támadás elől, így nem sérült meg. Ezek után a hozzátartozók távoztak az intézményből.

A helyszínre érkező rendőrök két órán belül elfogták, és előállították az elkövetőt, majd őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Másnap egy másik hozzátartozót, egy 41 éves férfit is közfeladatot ellátó személy elleni erőszak elkövetésének gyanúja miatt hallgattak ki gyanúsítottként.

A 24.hu megkereste a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányságot, hogy a diákok közti incidenst is vizsgálják-e, Varga Rudolf századostól azt a választ kapták, hogy rendőrség külön eljárás keretében vizsgálja a körülményeket.

A Miskolci Törvényszék újabb részleteket közölt az esetről. Közleményükben azt írták , hogy

a gyanúsított erősen ittas állapotban, félmeztelenül tolta kerékpárját, amelyet ellökött magától és az alsózsolcai iskolaőr felé indult.

Közben trágár módon veréssel fenyegetőzött, társa pedig a háttérből hergelte őt. Az iskolaőr többször is felszólította a két férfit cselekményük abbahagyására, de nem járt sikerrel. A gyanúsított ökölbe emelt kezével felé ütött, illetve rúgó mozdulatot is tett. A fenyegetésnek az vetett véget, hogy a sértett a korábban már kilátásba helyezett intézkedést beváltva könnygázzal fújta le a támadóját, aki akár hét és fél évet is kaphat bizonyítottság esetén. A bíróság elrendelte a férfi letartóztatását.

(24.hu nyomán)

Kapcsolódó: