Toroczkai: a kormány továbbra is az oligarchákat védi

Toroczkai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője Miért szolgálja ki a globális nagyurakat a kormány? címmel arról beszélt hétfői napirend előtti felszólalásában, hogy egy héttel korábban a miniszterelnök világossá tette: a Mi Hazánk javaslatait a kormány nem akarja elfogadni. Toroczkai László szerint a kormány inkább a globális nagyvállalatok érdekeit szeretné kiszolgálni, pedig katasztrofális a helyzet az oktatás és az egészségügy területén, a határvadászok is csak bruttó négyszázezer forintért veszélyeztetik az életüket a határnál.



A Mi Hazánk politikusa azt is mondta: nagyon nagy a baj, sok a megoldandó probléma, de a kormány nem a közteherviselés irányába mozdul el. Toroczkai László felsorolta pártja néhány javaslatát (például csökkentsék vagy engedjék el a rendszerhasználati díjat), amelyekre azonban nem kaptak érdemi választ.

Toroczkai László felidézte, hogy az Audi Hungaria Zrt. szerszámgyárának 3,8 milliárd forintos bővítését a kormány 1,2 milliárd forinttal támogatta a beruházásösztönzési program részeként. A Mi Hazánk frakcióvezetője hangsúlyozta: nem azt akarja, hogy a multik elhagyják az országot, de a kormány a tenyerén hordozza a globális nagyvállalatokat. Hangsúlyozta, hogy a kormány a válságban nem a pedagógusokat, az állami szférában dolgozókat, illetve a határvadászokat segíti.

A népszámlálásra is kitért, Toroczkai László arról beszélt: kormány az emberek vagyontárgyait is fel akarja mérni, de nem világos, miért. Azt is kérdezte, hogy miért fél a kormány a digitális adótól, miért fél a Facebooktól, miért nem követi adózás szempontjából az osztrák példát.

Tállai András államtitkár válaszában arra hívta fel a figyelmet, hogy a Mi Hazánk több kérdésben is egyetértett a kormánnyal, illetve az Országgyűlés többségével: például elutasították a globális minimumadót, támogatták az extraprofitadó bevezetését. Az államtitkár szerint azonban a kormány nem tehet arról, hogy jelenleg súlyos gazdasági nehézségek vannak, amelyeket az EU okozott a szankciós politikájával. Visszautasította, hogy a kormány a multik oldalára állt volna.

Ami a globális nagyvállalatok megadóztatását illeti, Tállai András kifejtette, hogy a Toroczkai által hivatkozott osztrák példánál sokkal kidolgozottabb adója van a kormánynak: a reklámadó, amely ősszel újra napirendre kerülhet. Azt is mondta, hogy az osztrák példa nem felel meg az EU szabályainak.

