Azonnal szúrt a 15 éves cigány Hódmezővásárhelyen

Ezen a héten egy újabb életellenes bűncselekmény helyszínén, ezúttal Hódmezővásárhelyen jártunk - írja beszámolójában László Attila, a Magyar Önvédelmi Mozgalom (MÖM) vezetője. Alább a folytatás.

Egy 21 éves fiatalembert szúrtak hasba. A kés a májába is behatolt, ezért életmentő műtétre volt szükség.

Majd rá két napra, már egy nyolctagú, egytől egyig cigányokból álló banda tagjai megfegyelmezték Levente barátait is, mint a bűncselekmény szemtanúit és egyiküket viperával ütötték többször fejbe, a másik szemtanút pedig egy vascsővel ütötték le hátulról.

Az újabb vérlázító esetről tényfeltáró riport készült, amely alkalomra a MÖM Csongrád megyei tagjai is megjelentek. A bajtársakkal a rendőrségre is ellátogattunk. Levente és családja még a riport elkészítése előtti napon is kapott életveszélyes fenyegetéseket. Mostantól viszont a MÖM nagy családjának a támogatását élvezik.