Titkos marad a képviselők kettős állampolgársága

Az országgyűlési képviselők esetleges kettős állampolgárságának nyilvánossá tételét előíró törvényjavaslatot terjesztett elő Novák Előd a megfelelő transzparencia megteremtése érdekében, hogy "tisztán látható legyen, ki milyen kötöttségekkel rendelkezik, valamint ki épített ki magának egyfajta menekülő útvonalat, mondjuk egy afrikai banánköztársaságba, mint Simon Gábor volt államtitkár, az MSZP egykori elnökhelyettese, akinek 240 milliós bécsi bankszámláján kívül megtalálták egy afrikai útlevelét is".

A Mi Hazánk szerint nemzetbiztonsági kockázatot jelent, ha titokban más állampolgársággal is rendelkezhet egy törvényhozó, de a többi párt egyhangúan leszavazta a titkosítás feloldását célzó javaslatot az Országgyűlés illetékes bizottságában. Pedig Novák Előd az izraeli példával is érvelt: ott nemcsak nyilvános a parlamenti képviselők más állampolgársága, de le is kell mondania az érintettnek vagy erről, vagy a mandátumáról.

Márki-Zay Péterről is csak miniszterelnök-jelöltté válása után vált köztudomásúvá, hogy kanadai állampolgársággal is rendelkezik, és több más politikusnál ma sem lehet tudni ezt.