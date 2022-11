Anyaország, Cigánybűnözés :: 2022. november 17. 15:38 ::

Újabb tanulságos történet arról, miért nem adjuk ki cigánynak a lakásunkat

Hiába határozott erről a szolgáltató, nem sikerült leszerelni az elektromos mérőórát abban a budapesti, belvárosi lakásban, amelynek a lakói három éve sem bérleti díjat, sem a közüzemi díjakat nem fizetik, írja a Blikk.

Az apa fizetés helyett most is feljelentéssel fenyegetőzött, mondván, ha áram nélkül marad, akkor kiskorú gyermekei, várandós felesége is veszélyeztetve lesz.

Kijelentette, felsorakoztatja az ismerőseit, s ha kell, erőszakkal is bent maradnak a lakásban.

A rendőrség egyelőre – hatályos bírósági kilakoltatási végzés nélkül – nem tudott tenni ez ellen semmit, de legalább a zsaruk előtt már lecsendesedett az albérlő.

Három éve egy fillér jövedelme sincs az albérletbe kiadott örökölt lakásából egy budapesti tanár-mérnök házaspárnak. Mi több, az ELMŰ rajtuk akarja behajtani azt a 2,5 millió forintos tartozást, amit a bérlők halmoztak fel.

– Mára legalább elértem azt, hogy a szolgáltató hajlandó leszerelni a lakásunk villanyóráját, ezzel ellehetetlenítve az ott lakókat, hogy azok a felmondás után, a tucatnyi felszólításra végre kiköltözzenek az ingatlanunkból – panaszkodott a lapnak Hurton Tamás. – A tartozás elengedésére békéltető tárgyalást kezdeményeztem a szolgáltatóval, hiszen bizonyítékaim vannak arra, ez nem az én saram, ám hajthatatlanok, tudják, pénzt a bérlőmtől nem látnak, engem tesznek tehát felelőssé, adóssá.

A lakás tulajdonosa egy, a hasonló birtokvédelmi és adósságkezelő ügyek békés megoldásában már jártas biztonsági cég képviselőivel együtt jelent meg a lakásnál, ahova az elektromos szolgáltató munkatársai is megérkeztek. A lakásba azonban a szerelőket nem engedte be az albérlő, s mivel meg is fenyegették őket, rendőrt hívtak. A szerelők a Blikknek elmondták: volt, ahol a leszerelést a lakók úgy akadályozták meg, hogy forró pörkölttel öntötték le őket, máshol cserepes virágokkal dobálóztak.

– Hiába volt határozat az áramszolgáltatás megszüntetésére, a szerelők dolguk végezetlenül hagyták el a lakásomat – mondta szomorúan a tehetetlen tulajdonos. – A felmondás, az ELMŰ határozata nem volt elég, a rendőrség nem avatkozott bele a jogszerűtlenül a lakásunkban tartózkodók eltávolításába. Azt mondták, amíg nem kerül sor tettlegességre, nem intézkedhetnek, mert ez csak egy polgári ügy, nem büntető. A bérlő persze, előttük csendben maradt, letagadott mindent, pedig előtte a szavai, a mozdulatai is arról árulkodtak, hogy nem a békés megoldás híve.



Pedig a helyzet pattanásig feszült volt. A bérlő kijelentette, kommandósok sem tudják innen elvinni, a gyermekeinek fedél kell, bármire képes értük. Bármire, kivéve fizetni, mert ekkor már legalább azt elismerte, valós a lakás tulajdonosának követelése, ám neki nincs pénze, nem is volt, s már a bérleti szerződés aláírásakor sem tudta, hogyan fizeti majd a költségeket, a rezsit.

A rendőrök elvonulása után az addig egy időre csendes albérlő újból belekezdett a fenyegetésekbe. Junghaus Gusztáv csitította le, ugyanis az ismert magánnyomozónak sikerült szót érteni a fizetésképtelen bérlővel.

– A tulajdonos megbízásából jártam el, békésen. Sikerült meggyőzni a bérlőt, hogy – a ráhatásomra – közjegyző előtt is írjon alá egy új bérleti szerződést, kiköltözési záradékkal, ami korábban – sajnos – elmaradt. Négy gyermeke van a nem fizető bérlőnek, várják az ötödiket, most a jogszabály szerint amúgy sem lehetne őket kilakoltatni. Ám a záradék birtokában a tulajdonos azonnal felmondhatja a megállapodást, és az adósságot felhalmozó lakónak márciusra el kell hagynia a lakást. Nekem elmondta a bérlő, nincs pénze, nem is nagyon látja az anyagi helyzete javulását. Ennél többet nem tudtunk tenni.

A lakás állapota siralmas, a bérlők lelakták, lógnak a vezetékek, eltűnt a WC-tartály, embertelen állapotok uralkodnak.

Nagy tanulság mindenkinek, hogy a lakását csak közjegyzői okirat ellenében adja bérbe, annak birtokában ugyanis azonnal végrehajtható a kényszerkilakoltatás is. Sajnálom a tulajdonost, mert

a szolgáltató rajta fogja behajtani a tartozást, az elmaradt bérleti díjat pedig soha nem látja majd, ráadásul a lakás felújítása is milliókat emészt fel.

