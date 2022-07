A MÖM budapesti tagjai segítettek egy jogosulatlan lakásfoglalónak, hogy villámgyorsan távozzon, a tolókocsis néni így biztonsággal hazatérhetett otthonába a kórházból. Alább olvasható a közleményük.

Visszatérő problémát jelent a magatehetetlen, egyedül élő, bajba jutott, idősebb emberek helyzetének kihasználása Budapest-szerte. Eltartási szerződések, tulajdonátruházások, beköltözések történnek megtévesztéssel, behízelgéssel, helyzetkihasználással.

Ennek lehettek néma tanúi a hatóságok, szomszédok a VIII. kerületben. Esetünkben egy fogyatékkal élő fiát nevelő, tolószékhez kötött idős hölgy lakhatása került veszélybe. Kórházban létének tíz hónapja alatt fia az idős hölgy tulajdonában lévő 24 nm-es lakásba együttérzésből, sajnálatból, önszántából engedte be az oda bekéredzkedő roma származású férfit (értsd: cigányt - a szerk.).

A roma fiatal a helyzetet kihasználva sajátjaként használta más ingatlanát, félelemben tartva annak jogos használóját és a kórházból haza készülő tulajdonost.

A tulajdonos a hatóságok eredménytelen megkeresése után a Mi Hazánk Mozgalomhoz és a Magyar Önvédelmi Mozgalomhoz fordult.

Az alábbi jelzés érkezett július 4-én, a MÖM Budapesti szervezetéhez:

Hetekkel ezelőtt megkeresett egy idős hölgy, aki 1 éve kórházban van, mindkét lábát amputálták. A 24 m2-es lakásában maradt az enyhén fogyatékos fia, akire rászállt egy cigány származású férfi, ott is lakik vele a lakásban. A hölgy most hazamegy a korházból, és jogosan fél, hogy a cigány férfi nem engedi be.

Abban kéri a segítségünket, hogy 2022. július 5-én 15:,00 órakor valaki legyen jelen a Mi Hazánktól, hogy gondtalanul bemehessen a lakásába. Zárcseréről már gondoskodik.

A cím: ……………….

Kapu kód: …………………..

Köszönöm szépen ha találsz valakit erre a feladatra.