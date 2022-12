Az egyre fokozódó áruhiány miatt a kormány rákényszerül a benzinárstop kivezetésére Holoda Attila energiapiaci szakértő szerint, aki energetikáért felelős helyettes államtitkárként is dolgozott a második Orbán-kormány idején.

“Nem véletlen, hogy már a Mol is többször elmondta, és ismét megerősítette, hogy az ársapka kivezetése segítene az ellátási problémákon” – mondta Holoda az Mfor.hu-nak adott interjújában, aki szerint ha nem vezetik ki, akkor a jelenleginél is nagyobb ellátási zavarok jöhetnek.

A szakértő szerint a nyomott árak miatt nagyon megnőtt az üzemanyag-fogyasztás, külföldi nagykereskedők viszont a 480 forint/literben megszabott hatósági árak miatt nem hoznak be üzemanyagot, a Molnak emiatt 30 százalékkal több kutat kellene ellátnia. Ehhez jön a kőolaj-finomító karbantartásának a problémája, ami még nehezebbé teszi a kutak ellátásának ügyét.

Mindezekhez pedig hozzáadódnak a januárban élesedő, orosz olajra kivetett szankciók, mert a Mol a pozsonyi finomítóban állítja elő a benzint, viszont országok között nem lehet orosz alapanyaggal finomított termékekkel kereskedni.

Arra a kérdésre, hogy mekkora elégedetlenséget szülhet az ársapka kivezetése, Holoda a következőt felelte:

Szerintem ma már sokan úgy vannak ezzel, hogy az ellátás fontosabb, mint az ár. Azaz, hiába olcsó valami, ha nem lehet kapni. Sokan már azon az állásponton vannak, inkább fizetnének piaci árat, autóznának kevesebbet, csak legyen elérhető számukra a közlekedés lehetősége. Ezt adná az üzemanyag-ellátás biztonsága, és ez az, ami most sérült. Ráadásul problémák vannak a Barátság kőolajvezetékkel is, ami további ellátási gondokat okozhat. Ezért már a Mol is jelezte, hogy az ársapka kivezetésére lenne szükség. Eddig a kormány ezt nem tette meg, mert gondolták, hogy így még mindig több a politikai haszon. Ez a politikai haszon azonban mára a visszájára fordult, ma már sokkal inkább a „bosszankodás” időszakában vagyunk.