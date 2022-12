Anyaország :: 2022. december 19. 11:30 ::

Zuhan a gázfogyasztás a rezsiemelés óta

Az európai átlagnál hónapokkal később, de a rezsiemelés környékén végül Magyarországon is megindult az alkalmazkodás az új energiapiaci helyzethez. Az ipari gázfelhasználás visszaesése már nyáron megkezdődött, de igazán látványossá a fűtési szezonban vált a hazai fogyasztáscsökkenés. Az elmúlt három hónapban több mint 600 millió köbméter gázt takarítottunk meg – írja a G7 nyomán a 24.

Európai szinten gyorsuló ütemben csökken a gázfogyasztás az év eleje óta. A 27 uniós tagállamban 2022-ben eddig minden hónapban kevesebb gáz fogyott, mint amit a korábbi években megszokhattunk. Májustól egyre nagyobb lett a megtakarítás mértéke, ősz végére pedig már bő 20 százalékkal jártunk a megszokott fogyasztás alatt.

Magyarországon ez a folyamat kicsit később indult meg. A G7 által összegyűjtött napi forgalmi adatok alapján január-februárban is csak minimális mértékben csökkent a hazai gázfogyasztás, márciusban és áprilisban pedig még nőtt is. Ennek az egyik magyarázata egész biztosan az, hogy miközben az európai háztartások tavasszal az áramért átlagosan már 45 százalékkal fizettek többet, mint egy évvel korábban, a földgázszolgáltatás pedig közel duplájára drágult, addig itthon nem változtak a díjak.

Sőt, a rezsicsökkentés fenntartása az áprilisi választások egyik kulcskérdése lett, így a kormányzati ígéretek alapján sokan arra számíthattak, hogy a díjak nem is fognak változni. Nyáron azonban a kabinet is belátta, hogy a rezsicsökkentés a korábbi formájában fenntarthatatlan, az árak emelésével pedig itthon is egyből megindult a fogyasztás visszaesése.

A gázár nyár végén érte el a csúcsot, ekkor több nagyfelhasználó is visszafogta vagy leállította a termelését, ami jelentős fogyasztáscsökkenéshez vezetett. Az ipar mellett ősszel már a lakosság is kevesebb gázt égetett el, mint amennyit a korábbi években: az elmúlt hónapokban egyértelműen kevesebb gázt használunk, mint amennyit a hőmérséklet indokolna.

Naponta átlagosan 7 millió köbméterrel fogyott kevesebb gáz, mint ami várható lett volna. Mindez azt jelenti, hogy szeptember és december közepe között több mint 600 millió köbméter földgázt spóroltunk meg. Arányaiban ez közel 25 százalékos fogyasztáscsökkenés.

Ez nem azt jelenti, hogy a lakosság ennyivel kevesebbet fűt, hiszen a teljes felhasználásban az ipar és az áramtermelés is benne van, ezek közül előbbi pedig biztosan hatalmasat esett. A jelentős csökkenés azonban jól mutatja, hogy a gazdaság minden szegmensében megindult az alkalmazkodás a magasabb árakhoz – írta a gazdasági szakportál.