A szülők szerint megszabadult vagyonától a veronai busztragédiát okozó sofőr, hogy ne kelljen kártérítést fizetnie

A börtönbüntetés mellett kártérítést is kell(ene) fizetnie a veronai buszbalesetért elítélt sofőrnek, csakhogy a per végére már nincs a nevén semmi - ezt az áldozatok hozzátartozói derítették ki. Szerintük a sofőr szándékosan szabadult meg a vagyonától, így azért is pert indítanak ellene, hogy ne menthesse ki az értékeit.

Egyszer sem nézett a szemükbe, és még az utolsó tárgyaláson sem kért tőlük bocsánatot – ez különösen felháborította a veronai buszbaleset áldozatainak rokonait.

2017. január 21-én a bíróság szerint a sofőr hibájából halt meg 18 utas, többségük budapesti gimnazista, amikor a sítáborból hazafelé tartó buszuk Veronánál egy autópálya-felüljáró pillérjének csapódott, majd kigyulladt. A hatéves börtönbüntetés mellett a sofőrnek családonként más-más összegű kártérítést kell fizetne. Csakhogy – az áldozatok szülei szerint – már nincs miből.

„Az ő nevén nincsenek értékek, nincsen ingatlana. Volt, de a tragédia bekövetkezte óta komoly változás állt be az anyagi helyzetében” – nyilatkozta Szendrei Endre, az egyik szülő.

A szülők kiderítették: a sofőr tulajdonos volt abban a cégben is, amely a gyerekeket szállító buszt üzemeltette. A szülők most azért is pert indítanak, hogy korábbi vagyona visszakerüljön a férfi nevére.