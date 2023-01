Anyaország, Videók :: 2023. január 25. 18:15 ::

Börtönbe zárnák a Mi Hazánk vezetőit a TASZ feljelentése nyomán

Rabosították a Magyar Önvédelmi Mozgalom vezetőjét, László Attilát tiltott járőrözés szervezése miatt, 2 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetik őt, aki a Mi Hazánk választókerületi elnöke is. Novák Elődöt is két éves börtönbüntetéssel fenyegette meg a rendőrség, a folyamatban lévő eljárásban korábban éjszakai házkutatást tartottak, DNS-mintát is vettek az ujjlenyomatvétel és a fényképkészítés mellett, mindezt pusztán egy szivárványos zászló bevonása miatt.

A magyar történelemben rekordszámú, 320 büntetőeljárást indított a rendőrség 2021. március 15-én a Mi Hazánk Covid-lezárások elleni gyűlésén megjelentekkel szemben, azonban a mozgalom gyűjtést indított a bírságok kifizetésére azok számára, akik végigjárják a jogorvoslati utat, s így ki is fizette minden érintettnek, aki ezt igényelte; a tömeges megfélemlítés nem vált be, helyette most a Mi Hazánk vezetőit próbálják levadászni - áll a párt közleményében.