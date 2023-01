Egy év alatt drasztikusan emelkedett az emberölések száma. A szociálpszichológus szerint a koronavírus-járvány (például a lezárások pszichológiai és gazdasági hatásai miatt - a szerk.), a háború és az energiaválság miatti állandó bizonytalanság termeli ki a különböző lelki eredetű betegségeket, míg a kriminológus úgy vélekedik, hogy az emberek lelkiállapotát, a társadalmi feszültségeket nem lehet egyértelmű összefüggésbe hozni a gyilkosságok és más erőszakos bűncselekmények számának emelkedésével - írja az index.

Még aggasztóbbak a fővárosi bűnügyi adatok, hiszen a tavalyelőtti 25 emberöléshez képest 2022-ben duplájára, ötvenre nőtt a gyilkosságok száma. Különösen sok családon belüli erőszakos bűncselekmény történt.

Kiszámíthatatlanság és kifeszült idegek

Csepeli György szociálpszichológus a Hit rádiónak adott interjújában kiemelte , hogy a mostani problémák a Covid-járvánnyal kezdődtek, amiből még fel sem tudtunk lélegezni, és jött a háború, majd az energiaválság és az ezzel járó teljes kiszámíthatatlanság. Az állandó bizonytalanságban már a következő napot is nehéz megtervezni, ez pedig szorongással tölti el az embere­ket nem csupán Magyarországon, hanem egész Európában. Csepeli György szerint ezek a körülmények hozzájárulnak a különböző lelki eredetű betegségek kialakulásához, nő a depresszió és az öngyilkosságok száma, de – ahogy fogalmazott, és ahogy azt a bűnügyi statisztikák is mutatják – tetemesen gyarapodott a családon belüli erőszakos esetek száma is.