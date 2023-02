A globális pénzhatalom háttérintézményeiben való magyar részvételről kérdezte a kormányfőt Novák Előd, a Mi Hazánk országgyűlési képviselője, rávilágítva: Orbán Viktor korábban maga is tagja volt a négyfős kvótának a Liberális Internacionálé alelnökeként, ma Surányi György a magyar delegáció vezetője. A kormány válasza nem is tagadja mindezt.

A tipikus miniszterelnöki kettős beszéd ebben a témakörben is megnyilvánult. Pontosabban Orbán Viktor Rogán Antalt kérte magyarázkodásra, ő pedig az államtitkárát, aki a 15 napos határidő utolsó pillanataira, éjfél előtt nem sokkal izzadta ki válaszát – vagy ekkorra sikerült jóváhagyatnia valakikkel…

Valójában bár a globalista háttérszervezetekben a kapott kvóta szerinti magyar részvételről jelentések készülnek, de nyilvánosan soha, sehol, sem a miniszterelnök, sem bármely megbízottja egyetlen sajtótájékoztatón vagy külpolitikai beszámolón nem beszélt a titkos magyar részvételről, megbízottjainak a globális háttérhatalom szervezeteiben, intézményeiben végzett tevékenységéről, annak eredményeiről, hasznáról, sikeréről, amivel a részvételt és a drága költségeket indokolhatná.

A válasz utolsó mondatában említett konferencián Orbán Viktor közel egy éve „a szélsőjobbról induló tudománytagadás” kapcsán vélhetően a Covid-diktatúrával szembeni kritikákra utalt, majd az „összeesküvés-elméleteket” kritizálta, bár elismerte: „ezekben néha van is igazság, de a szavazók nagy részét valójában eltávolítjuk maguktól, kiszorulunk a szélére, és a végén veszítünk.” Ezért hát ha van is bennük igazság, azt jobb nem kutatni, inkább simuljunk be az új világrendbe!

Orbánék tehát tudománytalan, szélsőjobboldali nézeteknek tartják az ún. összeesküvés-elméleteket, de mégis hivatalos kormányzati delegáltakat küldenek a legfontosabb bizottságokba a világ minden részébe egy balliberális bankár (Surányi György) vezetésével.

Novák Előd írásbeli kérdésében többek közt leszögezte: nemcsak Lord Rothschild bankár szolgálta az új világrend élén álló világkormány létrehozását, számos ma is működő háttérszervezet munkájában Magyarország is részt vesz a Bilderberg Csoporttól kezdve a Nemzetközi Valutaalapon át a David Rockefeller által újjászervezett Trilaterális Bizottságig, melynek legutóbbi ülésén 2022. június 10-12. között Stumpf István is részt vett Washingtonban. Ezeket sem cáfolta, sőt nem is tagadta a kormány válasza.