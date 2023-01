Anyaország :: 2023. január 18. 20:33 ::

A világuralmi háttérszervezetek magyar delegáltjairól kérdezte Novák Előd Orbánt

A globális pénzhatalom háttérintézményeiben való magyar részvételről kérdezte a kormányfőt Novák Előd, a Mi Hazánk országgyűlési képviselője, rávilágítva: Orbán Viktor korábban maga is tagja volt a négyfős kvótának a Liberális Internacionálé alelnökeként, ma Surányi György a magyar delegáció vezetője.

Novák Előd írásbeli kérdésében leszögezi: nemcsak Lord Rothschild bankár szolgálta az új világrend élén álló világkormány létrehozását, számos ma is működő háttérszervezet munkájában Magyarország is részt vesz a Bilderberg Csoporttól kezdve a Nemzetközi Valutaalapon át a David Rockefeller által újjászervezett Trilaterális Bizottságig, melynek legutóbbi ülésén 2022. június 10-12. között Stumpf István is részt vett Washingtonban.

Orbán Viktornak február 2-áig kell válaszolnia az alábbi írásbeli kérdésre , melynek címe: Az ún. összeesküvés-elméletek már gyakorlattá váltak – miért nem ad tájékoztatást róla a kormány?