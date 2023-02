Anyaország, Politikusbűnözés :: 2023. február 17. 12:57 ::

Megkezdődött a Schadl-Völner-per - a végrehajtók elnöke sajnos nem akart jó képet vágni a bilincshez

/Bővített hír./

Elkezdődött az elmúlt évek egyik legsúlyosabb magyar korrupciós büntetőpere a Fővárosi Törvényszéken péntek reggel. Az ügy főszereplői Völner Pál, a Fidesz volt igazságügyi államtitkára, valamint Schadl György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke. A kormánypárti politikusa a vád szerint 83 millió forint kenőpénzt vett át a végrehajtók elnökétől. A pénteki előkészítő ülés előtt a sajtót elzárták a vádlottak és védőik elől. A huszonkét vádlott közül mindössze ketten – köztük Völner – engedélyezte, hogy felvétel készülhessen róla, Schadl viszont megtiltotta. Meglepő részlet, hogy a tárgyalás elején kiderült, a bíróság megtagadta az ügyészségnek az ügy bűnjeleinek átvételét, mert márciusig leltározás van – írja a 24.

Péntek reggel elkezdődött a Fővárosi Törvényszéken Völner Pál volt igazságügyi államtitkár és Schadl György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke büntetőügyének tárgyalása. A Fidesz volt politikusával és a végrehajtók elnökével, valamint további húsz társukkal szemben korrupciós és vagyon elleni bűncselekmények, továbbá pénzmosás miatt emelt vádat a Központi Nyomozó Főügyészség.



Fotó: Adrián Zoltán / 24.hu

A péntek reggeli előkészítő ülés előtt Schadlt, Völnert, valamint a további vádlottakat ügyvédjeikkel együtt elzárták a sajtó elől. Kizárólag a tárgyalóteremben lehetett látni őket.

A végrehajtók elnökét bilincsben, vezetőszáron vezette be a büntetés-végrehajtás három felfegyverzett, maszkos munkatársa.

Mellette a harmadrendű vádlott foglalt helyet, és mellé ültették le Völner Pált, aki a másodrendű vádlottja az eljárásnak.

A tárgyalóteremben a huszonkét vádlott közül mindössze ketten járultak hozzá, hogy hang- és képfelvétel készüljön róluk. Utóbbiak közt volt Völner Pál, valamint az eljárás harmadrendű vádlottja. Schadl György viszont teljesen megtiltotta a felvételkészítést.

Még az ülés megkezdése előtt jelezte Schadl György ügyvédje jelezte, szerinte a tárgyalás elkezdésének akadálya van, ugyanis a vádiratban pontosítás volt, és nem tudott róla egyeztetni ügyfelével, valamint nem kaptak meg részeket a nyomozati anyagokból. A Morvai Attila elmondta, alapvető iratokat nem kaptak meg, köztük a nyomozati anyagok egyes köteteit, miközben a tisztességes eljárásban ezeket biztosítani kellett volna számukra.



Schadl György Minecraft-álcában (fotó: Melegh Noémi Napsugár / Telex)

Tóth Erzsébet bíró erre válaszul elmondta, keletkeztek iratok a vádirat benyújtása után, ám a védők számára biztosítva volt, hogy ezeket megkapják. Majd a bíró Schadl Györgyöt, valamint a szintén letartóztatásban lévő harmadrendű vádlottat, R.R.-t is megkérdezte, hogy megkapták-e azt az adathordozót, ami a nyomozati anyagokat tartalmazza. Schadl közölte, hogy egészen biztosan nem kapta meg a nyomozati anyagok 18. kötetét és a bűnjelek digitalizált változatát sem, és a harmadrendű vádlott is erről számolt be.

Ennek ellenére a bíróság szerint nincs akadálya az előkészítő ülés megtartásának, ami a vádirat felolvasásával kezdődik. Mint mondta, a vádlottak első nyilatkozataira egyébként is jövő héten kerül majd sor.

Szóba került, hogy az ügyben keletkezett bűnjeleket sem mindenki kapta meg. Erre Tóth Erzsébet bíró érdekes választ adott. Azt mondta:

A Fővárosi Törvényszék bűnjelekkel foglalkozó osztálya megtagadta a bűnjelek átvételét az ügyészségtől, arra hivatkozva, hogy leltározás van márciusig.

Ezt egyébként a jelenlévő ügyészek is megerősítették.

Völner Pál ügyvédje szintén szót kért. Papp Gábor azt kérte, hogy a bíróság hívja fel az ügyészséget, hogy ha van még nyomozati irat, akkor azt csatolják be. Mint mondta, alapvető feltétele a bírósági eljárásnak, hogy minden iratot megkapjanak, ám ez szerinte nem történt meg. Hozzátette, hogy azt példátlannak tartja, ha van még nyomozati irat, amit a bíróságnak nem nyújtott be az ügyészség.

A jelenlévő ügyészek viszont úgy nyilatkoztak, minden nyomozati anyagot megküldtek, a vádirat benyújtása óta keletkezett iratokat pedig folyamatosan postázzák. Az eljárás végül a vád felolvasásával kezdődött meg. Mint az korábban is elhangzott, az eljáró ügyész előzetesen jelezte, hogy a vádirat pontosítását fogja kérni, de – mint kiderült –, csak az elírásokat kellett kijavítani. A 72 oldalas vádirat felolvasása során szünetet is elrendelt a bíróság. Végül dél körül ért a vádirat végére az ügyész, amikor felolvasta milyen büntetés kiszabását kéri a bíróságtól.

Völner Pál rezzenéstelen arccal hallgatta meg, hogy nyolc évre börtönbe küldené az ügyészség.

A fő vádpont lényege szerint Schadl 2018 májusát megelőzően korrupciós kapcsolatot alakított ki Völner Pállal, az Igazságügyi Minisztérium akkori parlamenti államtitkárával. Ennek keretében Schadl jogtalan előnyként rendszeresen pénzt – 2021 júliusáig összesen legalább 83 millió forintot – adott át a fideszes politikusnak, aki ezért az államtitkári és miniszterhelyettesi pozíciójából eredő befolyását Schadl érdekeinek megfelelően gyakorolta.

Az ügyészség szerint Schadl vezetői pozíciójából, valamint a Völnerrel fennálló korrupciós kapcsolatából eredő befolyásra hivatkozva hét társával előzetesen megállapodott abban, hogy eléri, önálló bírósági végrehajtói kinevezést kapjanak, amiért cserébe a végrehajtói irodájuk működéséből őket illető osztalékot részben vagy egészében visszakérte tőlük. A vádhatóság szerint a végrehajtói kar elnöke 924 millió 852 ezer forint illegális jövedelemre tett szert a Völnerrel kialakított korrupciós kapcsolata révén.