2023. február 22.

Feltörték a budapesti orosz "kémbank" levelezőrendszerét, érzékeny adatok szivároghattak ki

Ismeretlenek feltörték az orosz kémbankként emlegetett budapesti székhelyű Nemzetközi Beruházási Bank levelezőrendszerét: e-mailek, dokumentációk és egyéb érzékeny információk kerülhettek hackerek kezébe, akik ezeket az anyagokat terjeszteni kezdték – tudta meg a hvg. A támadás azon a napon történt, amikor a sajtóban megjelentek a hírek, hogy Bulgária augusztustól megszünteti a tagságát a bankban, így Magyarország marad az egyedüli európai részvényes.



Orbán Viktor tárgyal Nyikolaj Koszovval, az NBB elnökével 2019. január 28-án (fotó: MTI)

„A kibertámadás utáni levelezőszerverek jelenlegi érzékenysége miatt kénytelen vagyok a privát e-mail-címemről írni önnek” – így kezdte válaszlevelét a lap megkeresésére az orosz hátterű, de budapesti székhelyű Nemzetközi Beruházási Bank munkatársa, miután arról érdeklődtek, meg tudják-e erősíteni, hogy hackertámadás érte a pénzintézetet.

Az NBB elismerte: február 17-én kibertámadás érte a pénzintézetet, melynek „eredményeképpen egyes banki tisztviselők nevében jogosulatlanul tömeges hamisított e-mail terjesztést hajtottak végre” kiberbűnözők. Az NBB válaszából kiderül, hogy a magyar bűnüldöző hatóságokkal együttműködve a bank „minden szükséges intézkedést megtesz a bűncselekmény gyors kivizsgálása, a bűnözők azonosítása és bíróság elé állítása érdekében”.

Az általában gyanúsan (amolyan CIA-san) jól értesült hvg-s Dezső András úgy tudja, hogy a hackerek belső levelezésekhez, dokumentációkhoz, érzékeny információkhoz is hozzájutottak. Ezek legtöbbje orosz és angol nyelven van írva, de akad magyar nyelven jegyzett dokumentum is. Úgy tudják, hogy a bank elleni hackertámadás révén megszerzett dokumentumokat terjeszteni is kezdték. Azaz nem arról van szó, hogy a bank tisztviselőinek a nevében küldtek ki hamis e-maileket, hanem olyan e-maileket, nem elektronikus levelezéseket és egyéb dokumentumokat küldtek szét, amelyeket kizárólag a hackertámadás során szerezhettek meg, máshogy nem férhettek hozzá. A bank válaszát („tömeges hamisított e-mail terjesztés") azonban lehet úgy is értelmezni, hogy a pénzintézet magát a támadást elismerte, de szerintük a hackerek által terjesztett anyagok hamisak.

A Vlagyimir Putyin által újraélesztett NBB 2018-ban jelentette be, hogy Budapestre teszi át székhelyét. Ezután terjedt el a pénzintézetről, hogy akár hírszerzési célokat is szolgálhat, de az NBB rendre visszautasította, amikor kémbankként emlegették. Azért ragadt rá ez a címke, mert 2019-ben a fideszes többségű parlament megszavazta, hogy az orosz dominanciájú bank teljes mentességet élvezzen a magyar hatóságok felügyelete alól, míg a pénzintézet vezetői és vendégei a diplomáciai mentesség szabályai szerint mozoghatnak Magyarországon, ezáltal pedig az Európai Unióban is.

Az orosz-ukrán háború kitörése után Szlovákia és Csehország is bejelentette, hogy otthagyja a bankot, de Románia és Bulgária is ugyanígy döntött. Magyarország ugyanakkor maradt, ahogy az NBB székhelye továbbra is Budapesten van. Az Orbán-kormány pedig az oroszokhoz hasonlóan szintén visszautasítja, hogy az NBB kémbanként működne.

A NBB legnagyobb tulajdonosa Oroszország 45,44 százalékkal, ezután Magyarország következik 25,27 százalékkal, majd sorra jönnek a nem európai államok: Kuba részesedése 2,83 százalék, Mongóliáé 1,8 százalék, Vietnámé pedig 1,26 százalék. Azaz Bulgária kilépésével Magyarország az NBB egyetlen európai uniós részvényese marad. Sőt, az NBB-től eddig a legnagyobb, százmillió eurós hitelt a magyar energiaellátási hálózat korszerűsítése is magyar cég, az állami tulajdonban lévő MVM vette fel.