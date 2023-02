Anyaország :: 2023. február 23. 17:03 ::

Szombaton lehűlés, vasárnap akár havazás is várható

Pénteken még enyhe, tavaszias idő várható, de szombaton visszaesik a hőmérséklet: napközben már csak 6-11 Celsius-fok lesz, és sokfelé várható csapadék. Vasárnapra virradóra visszatér a hajnali fagy, kora délután már csak 1,6 fok várható, és helyenként havas esőre, havazásra is számítani kell - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.

Pénteken az ország nyugati kétharmadán közepesen felhős lesz az ég, hosszabb-rövidebb napos időszakokra is számítani lehet, az északkeleti, keleti tájakon azonban késő délutánig erősen felhős égkép lesz jellemző. A gyenge eső kora délutánra a keleti határvidéken is megszűnik, azt követően kevés helyen zápor, az Észak-Dunántúlon és Baranyában egy-egy zivatar is kialakulhat. A szél élénk, elsősorban a Dél-Dunántúlon és az Alföld délkeleti részein erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 11 és 17 fok között valószínű, de Borsodban és Szabolcsban több fokkal hűvösebb is lehet.

Szombatra virradóra beborul az ég, majd napközben csökken a felhőzet, az ország északi felén több órára kisüthet a nap, majd délutántól dél felől kezd visszahúzódni a vastagabb felhőzet. Sokfelé várható eső, zápor, főleg a déli országrészben jelentős mennyiségű csapadék is hullhat, ott egy-egy zivatar sem kizárt. Délután észak felől csökken a csapadék. A délnyugati szél nyugatira, északnyugatira fordul, többfelé megerősödik, elsősorban az ország északi felén helyenként viharossá fokozódik. A minimumhőmérséklet 2 és 9, a maximum 6 és 11 fok között valószínű.

Vasárnap nagyrészt erősen felhős, illetve borult időre kell számítani, az ország déli, délkeleti felén többfelé, másutt helyenként valószínű csapadék, amelynek zöme havas eső, havazás lesz, de főleg a délkeleti, keleti tájakon eső is várható. Az északnyugati, majd északkeleti szelet sokfelé erős lökések kísérik. Hajnalban mínusz 5 - plusz 1, kora délután 1-6 fok valószínű.