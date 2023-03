Ismertette az emberi jogi vizsgálat módszertanát, a jelentés és filmkészítés körülményeit, továbbá azt is hogy a jelentést, illetve a “Magyarok prés alatt Kárpátalján” című, Pesti Srácokkal és a Nemzeti Filmkészítők Egyesületével közösen készített dokumentumfilmet magyar és angol változatban számos nemzetközi szervezet részére megküldték, többek között az ENSZ szakosított szervei, az Európa Tanács, az Európai Unió és az EBESZ számos vezetője és szervezete is megkapta . Visszajelzések is érkeztek már az Európa Tanács felől a jelentés megküldését megköszönve.