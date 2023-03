Anyaország :: 2023. március 12. 15:24 ::

Novák Előd: Völner fiának a Porschéjét vitték el, Budaházy fiának viszont az apját

Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke az alábbi írásbeli kérdést nyújtotta be Varga Juditnak. Kíváncsian várjuk "jó miniszter asszony" válaszát.

Völner fiának a Porschéjét vitték el, Budaházy fiának viszont az apját! Mikor adnak kegyelmet a hazafiaknak?

Tisztelt Miniszter Asszony!

43 és fél év szabadságvesztést osztottak ki az ún. Budaházy-perben, noha egyetlen ember sérült csak meg az ítélet szerint. Gyilkosságért sem szoktak ennyit adni, sőt az 1956 utáni megtorlások vezéralakja, Biszku Béla egyetlen napot sem kellett előzetes letartóztatásban sem töltsön, élvezhette kommunista luxusnyugdíját 2016-os haláláig, ahogy a 2006-os állam- és rendőrterror felelősei sem lettek felelősségre vonva. Budaházy György és társai ráadásul épp a 2006-os terrorral szemben kezdtek el cselekedni; ők nem terroristák, hanem antiterroristák! Mégis aránytalan mértékű meghurcolást és büntetést szenvednek immáron másfél évtizede. Mikor adnak kegyelmet e hazafiaknak?

2006. október 23-a óta 5 különböző ügyemben állapította meg bíróság jogerősen, hogy jogszerűtlenül állítottak elő, tehát megtapasztalhattam, milyen jogtiprással működött a Gyurcsány-rezsim, de én csak belekóstoltam néhányszor abba a börtönkosztba, ami újra Budaházyéknak jár. Eközben a politikusbűnöző Völner Pál továbbra is szabadlábon. Völner fiának a Porschéjét vitték el, Budaházy fiának viszont az apját! Erről mit gondol? Kegyelem hiányában sokgyermekes családapák kerülhetnek 4-5 évre fegyházba, kedvezmények nélkül, milliós bűnügyi költségeket fizetve közben! Van, aki 6 gyermeket nevel(ne), többen 2-3 gyermeket…

Az egyéni kegyelmezés jogát a köztársasági elnök úgy gyakorolhatja az igazságügyi miniszterrel, hogy utóbbi előkészíti és ellenjegyzi a kegyelmeket. Hogy áll ez az előkészítés? Ugye nem vár heteket-hónapokat az ítélet írásos formájára? Szívesen tájékoztatom, mi a bíróság álláspontja, ha esetleg nem volt rá egy asszisztense, aki elmenjen az ítélethirdetésre, noha a kegyelmi ügyek közül a „rendszerváltás” óta ez a mostani bír a legnagyobb társadalmi támogatással. Pl. dr. Csókay András idegsebész professzor így fogalmazott korábban: „Az hogy őket bárminemű börtönre ítéljék, az egyszerűen nonszensz. És remélem, hogy végül is a keresztény, nemzeti és polgári kormányunk ezt nem fogja megengedni.” Önök végül sajnos mégis megengedték, de bízunk a mielőbbi kegyelemben továbbra is. A bíró a szóbeli indokolásában elismerte, kimondta, hogy a szó köznyelvi értelmében nem terroristák a vádlottak, hanem a társadalom hasznos tagjairól van szó. Gyakorlatilag maga a bíró indokolta meg a kegyelem jogosságát és szükségességét.

Kádár János 1956 után hét évvel általános közkegyelmet gyakorolt a forradalomban részt vevőknek, viszont Budaházy György és társai még mindig fegyházban, sőt a Polt Péter vezette ügyészség a 117 év kiszabása után is súlyosbításért fellebbezett, így a nem jogerős ítéletek után várhatóan megint fog. Egyéni kegyelmek hiányában készek vagyunk ismét benyújtani a Fidesz által 2016-ban és 2017-ben is leszavazott közkegyelmi javaslatot, de reméljük, hogy ez már nem kell az Országgyűlés elé kerüljön.

Titokban Áder János egyik utolsó államfői rendelkezéseként kegyelmet adott (tehát az Ön igazságügyi miniszteri előkészítésével és ellenjegyzésével) a hivatali vesztegetésért öt év letöltendő börtönbüntetésre ítélt balmazújvárosi fideszes polgármesternek. Miért? Eközben Budaházyék már korábban beadott kegyelmi kérvényeit nem támogatták (nem is sürgették, nem is nyilatkoztak az ügyükben). Talán nem véletlen: nem egy régi, kommunista bíróról van szó, hanem maga Áder János nevezte ki bírónak a 117 évet kiosztó Ignácz Györgyöt, aki a NER része. Ez is szégyen!

Én sem látogathatom meg többé a börtönben sínylődő hazafiakat úgy, mint a képviselői mandátumomról való 2016-os lemondásom előtt még megtehettem, mert a Fidesz törvényt módosított az efféle képviselői jogok korlátozására. Emlékszem, Budaházy Györgynek milyen jól esett korábban a látogatásom, de a legutóbbi letartóztatása után tavaly márciusban Dúró Dóra már hiába kérte a börtönparancsnokot, hogy engedélyezze a belépését hozzá, illetve egy hatgyermekes vádlott-társa is hiába szerette volna akkor képviselőnk látogatását. Júniusban én is személyes tájékozódási lehetőséget kértem Budaházy György fogvatartási körülményeivel kapcsolatban, de a börtönparancsnok az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságának hozzájárulását kérte, melynek „kereszténydemokrata” elnöke viszont elutasította látogatási kérvényemet, nagyon „keresztényien”. Miniszter asszony tervezi-e meglátogatni a fegyházban sínylődő Budaházy Györgyöt és társait? Ha igen, mikor? Ha nem, akkor valamilyen módon tudja-e biztosítani a mi képviselői látogatásainkat?

Budaházy Györgyön kívül fél, maximum egy éveket töltöttek előzetesben a többiek (a házi őrizet 5 napja számít 1 napnak, a lakhelyelhagyási tilalom nem számít, sem az egyéb vegzálások), tehát Budaházy Györgynek körülbelül 2,5 évet kellene még bent töltenie rácsok mögött, míg a többieknek jellemzően 5 éveket! Ráadásul összesen 20 millió forintos bűnügyi költségről van szó, többek esetében ez 2-3 millió forintot jelent. Ezt a költséget készek vagyunk társadalmi szolidaritással előteremteni, de a fegyháztól csak Önök menthetik meg a hazafiakat, akik sorsáról és az egyre többek által aláírt petícióról a www.szabadsagot.com honlapon lehet tájékozódni. Kérem mielőbbi szíves intézkedését!

Köszönettel:

Novák Előd