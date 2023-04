Anyaország, Antimagyarizmus :: 2023. április 14. 14:15 ::

"Szavazzatok nemmel a zsidó iskolára" - nem örülnek az újlipóciai héber terjeszkedésnek sem a diákok, sem a szülők, sem a tanárok

A Budapesti Zsidó Hitközség (BZSH) átvenné a XIII. Kerületi Herman Ottó Általános Iskola fenntartói jogát a Közép-Pesti Tankerületi Központtól. Több szülő felháborodott, és az egyik diák egy „Szavazzatok nemmel a zsidó iskolára” felhívású plakátot tett ki az iskola falára. Az igazgató szerint nincsenek antiszemita hangok az intézményben, egy szülő szerint viszont a diszkrimináció egyértelműen növekedett. A BZSH azt ígéri, hogy a Herman Ottó világi iskola marad, csak több lesz a pénz és megerősödik a nyelvoktatás – írja a kérdésben fajilag nem éppen semleges Telex. Az ajvéktémás cikküket az alábbiakban változtatás nélkül közöljük.





A XIII. Kerületi Herman Ottó Általános Iskola bejárata (fotó: Budapest XIII. Kerületi Herman Ottó Általános Iskola)

Szavazzatok nemmel a zsidó iskolára. Eddig is megvoltak a saját hagyományaink, nem kellenek újak

– ez a kiírás szerepelt azon a plakáton, amelyet a XIII. Kerületi Herman Ottó Általános Iskolában tett ki a falra az iskola egyik diákja, miután kiderült: a Budapesti Zsidó Hitközség (BZSH) átvenné az iskola fenntartói jogát a Közép-Pesti Tankerületi Központtól.

Március 28-án volt egy szülői fórum az iskolában, ezen részt vett az igazgató, Ágni Dóra, a tankerület vezetője, Házlinger György és a BZSH ügyvezető igazgatója, Kunos Péter is. A megbeszélés előtt az intézményvezető levélben tájékoztatta a szülőket a fenntartóváltásról. Ebben idézte a köznevelési törvény ide vonatkozó részét, miszerint akkor adható át nevelési-oktatási intézmény világnézeti szempontból elkötelezett fenntartónak, ha a kiskorú gyerekek esetében a szülők, nagykorúaknál a tanulók több mint a fele támogatja ezt.

A szülők jövő héten szavazhatnak a fenntartóváltásról, ami már most heves indulatokat váltott ki. Ha a szülők több mint a fele támogatja a váltást, akkor a javaslat Pintér Sándor belügyminiszterhez kerül, a végső döntést ő hozza meg.

Hogy ez Újlipótváros közepén megtörténhet 2023-ban, durva

Több szülővel is beszéltünk, köztük van, aki egyértelműen igennel, más biztosan nemmel fog voksolni a szavazáson. Lapunknak az egyik támogató szülő azt mondta: az iskolában lévő diszkrimináció egyértelműen növekedett, amióta megtudták, hogy a zsidó hitközség venné át az intézményt. Szerinte „dőlnek ki a csontvázak a régi sérelmekről”. Ő úgy látja, hogy az iskolában eddig nem kezelték ezeket az indulatokat és nem volt ritka a „cigányozás”, „zsidózás”. Szerinte az egyetlen menekülő út, ha átveszi az egyház az iskolát.

Egy másik szülő lapunknak azt mondta: a március 28-i fórumon „kocsmaszintű” beszélgetés volt, és olyan mondatok is elhangzottak, hogy „zsidó uralom” lesz az iskolában.

Hogy ez Újlipótváros közepén megtörténhet 2023-ban, durva

– tette hozzá. Szerinte az igazgató nem akarja a váltást, a tankerület vezetője pedig mint „moderátor” volt jelen a fórumon, érdemben nem reagált a fenntartóváltásra. A lapunknak nyilatkozó szülő szerint az a probléma, hogy a legtöbben nem értették meg, mit jelent a fenntartóváltás, és milyen pozitív következményekkel járhat.



A XIII. Kerületi Herman Ottó Általános Iskola diákjának plakátja (fotó: olvasói fotó / Telex)

Ezt a bizonytalanságot megerősítette egy másik szülő is lapunknak, de ő azt mondta, biztosan nem fogja megszavazni a fenntartóváltást, sőt tudomása szerint többen el is viszik a gyereküket az iskolából, ha ez megtörténik. Ő éppen ezért attól tart a leginkább, hogy tanárok, diákok el fognak menni az intézményből. Szerinte most minden jól működik, nem akarnak semmilyen változást. Azt kiemelte, hogy nem a zsidó vallással van a baja.

Antiszemita hangok ezelőtt sem voltak és azóta sincsenek

Megkerestük az ügyben az iskola vezetését, a tankerületet és a BZSH-t is. Arra voltunk kíváncsiak, ki kezdeményezte a fenntartóváltást, mi a véleményük a reakciókról, mikor történne meg a váltás és mi fog változni emiatt az iskolában. Ágni Dóra intézményvezető lapunknak azt írta, hogy a fenntartóváltást a BZSH kezdeményezte, és szeptember 1-jétől kerülhetne át egyházi fenntartásba az iskola. Rákérdeztünk a szülők által mondott növekvő diszkriminációra is, erre azt írta:

Az iskolában egyetlen – a fenntartóváltás ellen agitáló – ártatlan plakát született egy diák részéről, amelyet az én közbelépésem előtt már kollégáim eltávolítottak. Antiszemita, negatív hangok ezelőtt sem voltak és azóta sincsenek nálunk. A Herman iskola egy befogadó és elfogadó közösség.

Házlinger György tankerületi vezető is megerősítette, hogy a Budapesti Zsidó Hitközség kezdeményezte a Herman Ottó Általános Iskola fenntartói jogának átvételét. Kérdésünkre azt írta, hogy a fenntartói jog átvételéről az intézmény közösségei április 17-én, illetve 18-án fognak véleményt nyilvánítani. A döntést ezek ismeretében május végéig hozza meg a köznevelésért felelős miniszter, vagyis Pintér Sándor.

BZSH: Nem cél a vagyonszerzés

Kérdéseinkre a BZSH nem válaszolt, viszont birtokunkba jutott több levél, amiket a szülőknek küldtek. Ez alapján a BZSH nyolc éve növeli jelenlétét a köznevelésben. A zsidó hitközség most is fenntart több oktatási intézményt, például a BZSH Külkereskedelmi Technikumot. A szülőknek írt levélben a fenntartóváltást azzal indokolták, hogy a BZSH Külkereskedelmi Technikumának igazgatója szeretné bővíteni oktatási intézményének portfólióját és a Budapesti Gazdasági Egyetemmel indítanának egy közös technikusképzést, így a diákok könnyebben bekerülhetnének az egyetem külkereskedelmi szakára. Viszont ehhez erős nyelvtudásra van szükség már az általános iskolában is, ezért szeretnének együttműködni a Herman Ottó Általános Iskolával.

A tervük az, hogy megtartják az iskola jelenlegi diákjait és pedagógusait, és olyan világi és közösségi oktatást alakítanak ki, ahol világnézettől függetlenül bárki ingyenesen tanulhat. Viszont nagyobb hangsúlyt helyeznének a közösségépítésre, az infrastruktúra fejlesztésére és az érzékenyítésre.

Levelükben azt írták:

„Minden előzetes híreszteléssel szemben a BZSH célja semmiképpen sem a vagyonszerzés, hanem a közösségépítés. A zsidóság gyakorlása, a vallásosság egyáltalán nem kötelező, csak egy lehetőség. Bárki bármilyen hittanra járhat, de választhatja az erkölcstant is, ugyanúgy lesz karácsony és Mikulás is, de mellé tesszük a zsidó ünnepeket is.”

Egy másik levelükben azt írták: „a BZSH képviselete megdöbbent azon, hogy szándékuk megismerése előtt már gyűlölködő és antiszemita reakciókkal kellett szembesülniük”.

A reakciókból úgy tűnik, nemcsak szülőkből váltott ki ellenérzést a fenntartóváltás, hanem az iskola alkalmazottaiból is. Ugyanis a Közalkalmazotti Tanács képviselője egy levelet írt a szülőknek az iskola alkalmazottai nevében, amiben az állt:

az iskolánk alkalmazottai, ellenszavazat nélkül, nem támogatjuk a fenntartói jog átadását.

Aztán ezen a héten Salusinszky András, a BZSH Külkereskedelmi Technikumának igazgatója is levelet küldött a szülőknek, ebben azt írta: a változással szakmai téren minőségi javulás történhet. Levelében biztatta a szülőket arra, hogy támogassák aláírásukkal a fenntartóváltást.

Máshol iskolai épületeket vennének át az egyházak

Az elmúlt időszakban több iskoláról is lehetett hallani, ahol az okozott konfliktust, hogy az egyházak iskolai épületeket vennének át az államtól. Több száz épület kerülhet így át állami vagy önkormányzati tulajdonból az egyházakhoz, miután egy decemberben kihirdetett új jogszabály-módosítás miatt az egyházak igényt tarthatnak ingatlanokra. Nagy különbség azonban az imént leírt történettel összehasonlítva, hogy ezeknél az eseteknél nem fenntartóváltásról, hanem csak az épület tulajdonosváltásáról van szó. Így a Herman Ottó iskola esete nem illeszkedik ebbe a folyamatba.

A BZSH szülőknek írt levelében külön kiemelte, hogy az épület tulajdoni jogát nem szeretnék megszerezni.