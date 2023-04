Anyaország :: 2023. április 26. 10:44 ::

Politikai korrektség-mentes könyvkiadás - interjú Kantó Ferenc íróval, a Morningstar Publishing alapítójával

Kantó Ferenc, a fiatal magyar író összesen két alkalommal szerepelt portálunk hasábjain, 2020-ban és 2021-ben, mikor új regényei megjelentek. Mindkét könyv sikeres volt, rendkívül szerette az olvasótábora. Ferenc azóta kiadót alapított, ahol ifjú tehetségeket is felkarol, és a mai trendeket nézve rendhagyó, ám annál hasznosabb üzletpolitikával irányít, miközben hamarosan debütál új könyve is. Interjúnk következik!

- Kérlek, mesélj róla pár mondatban, mit csináltál, miután megjelent utolsó könyved, Az ördög evangéliuma?

- Pár mondatban nem lesz egyszerű! Talán menjünk is vissza kicsit az időben, hogy érthető legyen, honnan hová vezetett az út. 2020 év végén, decemberben elkészültem „Az ördög evangéliuma” című könyvemmel, aminek eredeti címe „Szentségtelen fohász” volt. Ez egy jobb cím volt, de erről később. Szóval szokás szerint indult a harc a kiadókkal, nem is untatnék a részletekkel senkit, eljutott a könyvem az Arte Tenebrarum kiadóhoz. Megegyeztünk, kiadták, mindenki boldog volt... Aztán jött a feketeleves, egyik napról a másikra elkattant náluk fejben valami, zsarolni kezdtek, fenyegetni próbáltak, pénzt akartak kicsalni tőlem. Csúnya sztori volt, de a Szürke Zóna podcast csinált egy 3 részes sorozatot ennek a – már nem létező – kiadónak a munkásságáról (a podcastek itt itt és itt ). Részenként 2 órás, nagyon alapos, rengeteg károsult felszólal benne, csak ajánlani tudom, mert nagyon tanulságos! Szóval nehezen, de megszabadultam tőlük, és más kiadónál, más címmel, de megjelent Az ördög evangéliuma. Már akkor tudtam, hogy legközelebb nem szeretnék „verekedni” egy kiadóval sem, és az igazságérzet is nagyon erősen dolgozott bennem, szóval eldöntöttem, hogy kiadót alapítok, méghozzá igazi, hagyományos kiadót, ahol a szerzőknek nem kell fizetnie a könyvkiadásért. Miután tisztáztunk mindent jogi szempontból, társakat kerestem, akikkel el tudjuk kezdeni a munkát. Végül négyen, tavaly áprilisában elindítottuk a Morningstar Publishing-et.

- Mielőtt rátérnénk a kiadódra, kézenfekvő a kérdés, hogy a hazai könyvkiadás állapotáról érdeklődjek. Gyakoriak az ilyen fenyegetős, zsarolós történetek, mint amilyet felvázoltál, vagy ez egy „elszigetelt eset” volt és a kiadó „lógott ki a sorból”?

- Érdemben nem tudok nyilatkozni a teljes hazai könyvkiadásról, hiszen ezt nem láthatom át teljes mértékben, de ez egy kirívó eset volt, nem ez a jellemző. Nem tudok más olyan kiadóról, aki maffiamódszerekkel zaklatta és zsarolta volna a saját szerzőit, illetve kritikusokat, grafikusokat, más kiadókat stb. Jelenleg azt látom, hogy már a Covid előtt is nagyon nehezen tudott érvényesülni egy kezdő szerző, most viszont, hogy ilyen mértékű az infláció, illetve a kata is átalakult, azt kell mondjam, a helyzet több mint elkeserítő. A kiadók is nehéz helyzetben vannak, a szerzőknek pedig még nehezebb. Mi a Morningstarnál továbbra is lehetőséget biztosítunk kezdőknek vagy alacsonyabb ismertségű szerzőknek, de mivel mi nem kérünk pénzt a szerzőktől, a lehetőségeink korlátozottak. Mindennek ellenére pozitívan állok hozzá, ezen is túl fog lendülni az irodalom, ahogy eddig mindig.

- No és mi a helyzet a „másik oldalról”? Erről már beszélgettünk korábban is, de hogy látod, mekkora igény van hagyományos könyvek vásárlására, olvasására az e-book vagy a TikTok világában?

- Nem látok ebben problémát. Nem érzem azt, hogy csökkent volna az olvasás iránti igény, és ez remek dolog, büszkék lehetünk arra, hogy Magyarországon még mindig sokan olvasnak, korosztálytól függetlenül. Az e-könyveket is ugyanúgy könyvként kezelem, elég praktikus találmány, bár Magyarországon annyiba kerül a legtöbb esetben, mint egy nyomtatott könyv, ami nevetséges, hiszen nulla anyagköltsége van. A nyomtatott könyvek ára emelkedik sajnos szinte folyamatosan. Mi próbáljuk nem átlépni a lélektani határt, ami szerintem 5 ezer forint egy könyv esetében, de sajnos előbb-utóbb mi is kénytelenek leszünk eljutni erre a pontra, ha minden a jelenlegi tendencia szerint folytatódik. A közösségi média felületeit is lehet, sőt kell is az irodalom népszerűsítésére használni, ha megnézed, mi is jelen vagyunk Facebookon, Instagramon és TikTokon egyaránt. Sajnos ez ma már megkerülhetetlen. Nem a felülettel van a baj, hanem azzal, ha ostoba tartalmak válnak népszerűvé, és sajnos ebben van egyfajta trend manapság.

- Úgy érzem, ezzel kiválóan fel is vezetted a Morningstar Publishinggel kapcsolatos konkrét kérdéseimet. A teljesség igénye nélkül milyen köteteket sikerült eddig kiadnotok, milyen szerzőkkel dolgoztok? Ha jól tudom, ifjú tehetségeket is igyekszel felkarolni. Hogyan tud egy új kiadó 2023-ban nem csak életben maradni, de terjeszkedni? Vannak kritériumok, témák, amiket prioritásban részesítetek?

- Igen, határozott célom lehetőséget adni kezdőknek is, akikben sok potenciál van. Amikor ezzel előálltam, többen azt mondták, hogy ennyi erővel az ablakon is kidobhatnám a pénzemet, főleg úgy, hogy a szerzőktől anyagi hozzájárulást sem kérünk. Én továbbra sem így látom, és az eladási adataink is azt mutatják, hogy jól gondoltam. Eddig négy kiadványunk jelent meg, ez az idei év végére 8-9 lesz. Szerencsés helyzetben vagyunk, mert nem függünk senkitől, és ez a továbbiakban is így fog maradni. Ez a válasz arra, hogy hogyan tudunk terjeszkedni. Egyszerűen azt adjuk ki, amit szeretnénk, teljesen mindegy, hogy az politikailag korrekt-e, vagy a piac épp mit diktál. Nem követjük a trendeket, talán ezért is fogunk fennmaradni. A kritériumaink pedig elérhetőek a kiadó honlapján. Kizárólag történelmi, illetve történelmi korban játszódó regényeket fogadunk. A határt a Szovjetunió szétesése idején húztuk meg, kivételt képez ez alól a délszláv-háború. Nekem szívügyem a második világháború idején játszódó magyar vonatkozású regények, ebben a hónapban meg is jelenik a gondozásunkban Nagy-Miklós Péter: Anyák népe című könyve, amelyik már most az egyik kedvencem lett a kiadványaink közül.

- Mindezzel párhuzamosan pedig dolgozol a saját, harmadik regényeden is. Mindenféle spoiler nélkül tudnál némi információt szolgáltatni róla? Fog kapcsolódni az előző két könyvedhez? Mikor vehetjük kézbe majd?

- Nem csak dolgozom, hanem be is fejeztem. Ezúttal szerettem volna kicsit kimozdulni az eddig megszokott környezetből, így ez most nem a XX.században játszódik, hanem 1866-ban, Texasban és Mexikóban. Egy 1848-as szabadságharcos történetét ismerjük meg, aki az Egyesült Államokban telepedett le és keveredett mindenféle kalandba. Magáról a történetről sokat nem szeretnék elárulni, de elmélyedünk majd a vallásban, az igaz és hamis hitben, vallási fanatizmusban és egy kicsit reagáltam a BLM-mozgalom őrületére is, így a faji kérdések is előkerülnek érintőlegesen. Természetesen ez sem lesz egy politikailag korrekt, történelemhamisítástól hemzsegő történet. Akkor sem, ha emiatt pár agyalágyult kiesik mérgében a nadrágjából, és ismét fenyegető levelekkel akar bombázni. Elhiheted, az én gerincem nem fog meghajlani azért, mert egyesek ezt várják tőlem. Júniusban fog megjelenni, személy szerint már nagyon várom! Nem mindennapi kalandban lesz részünk, abban biztos lehetsz!

- Ígéretesnek hangzik, szerintem többek nevében mondhatom, hogy érdeklődve várjuk! Jó munkát kívánok mind a kiadó körüli feladatokban, mind pedig írói munkásságodban!

- Köszönöm szépen! Nektek is hasonló jókat kívánok! Ha valakinek felkeltettük az érdeklődését, ide kattintva megnézheti a kiadványainkat.

Ha pedig írni támad kedve valakinek, a jelenleg futó pályázatunkra augusztus utolsó napjáig várjuk a pályaműveket!

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info