A rendőrautókon kívül senki sem hajthatott be az erdőszéli földútra Nyírkátán szombaton. Ott öltek meg ugyanis egy nőt hajnalban. Gyilkosa az élettársa lehet. A fotóját kora reggel tette közé a rendőrség, akkor még azért keresték, mert az első hírek szerint erőszakkal elhurcolta magával állapotos barátnőjét. Később kiderült, végzett vele.

Alig hiszik el a faluban, hogy gyilkosság történt. Mikor az RTL Híradó stábja ott járt, mindenki az utcán ácsorgott, mind ugyanarról beszéltek. Nem értik, hogy a férfi miért bántotta a gyermekével várandós élettársát. Erzsébet lassan a hatodik hónapban járt. Azt mondták, párjával hét éve voltak együtt, és bár a szomszédok tudtak veszekedésekről, ilyen tragédiára senki nem számított.

Én nem is bírtam megszólalni, mikor mondták, hogy mi van, mert még ugye a párja, tegnap még nálunk bent volt, megkínáltam, evett, minden. Nem is láttunk olyan szándékot, vagy mit tudom én, hogy ő most, mire készül