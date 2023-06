Anyaország, Antimagyarizmus :: 2023. június 4. 16:26 ::

A kalapácsos terroristák mellett tüntettek a berlini magyar nagykövetség előtt - hazai elvtársaik támogatásával

Mint ismert, Németországban szabadon engedték Lina Engelt, a Hammerbande egyik központi figuráját, amit elvtársai rombolással, gyújtogatással és rendőrök elleni támadásokkal ünnepeltek. Eközben azonban más hír is érkezett az egykori birodalom fővárosából, Berlinből.

Június 2-án a németországi és magyarországi antifák demonstrációt tartottak a berlini magyar nagykövetség előtt. Tüntettek a Becsület Napja ellen (igen, júniusban), a fasiszta (!) Orbán-kormány, a Mi Hazánk és a Jobbik (!) ellen. Elítélték a magyar politika LMBTQ-ellenességét, a "szélsőjobboldali terroristáknak" adott kegyelmet (Budaházy és társai), valamint - nagyon aktuálisan - a 2008/2009-es cigánygyilkosságokat.

Sérelmezték, hogy a Budapesten letartóztatott elvtársaiknak a magyar büntetés-végrehajtási intézmények kényelmét kell élvezniük, miközben "a fasiszta" Légió Hungária "eltérő külsejű emberekre és baloldaliakra való vadászata", valamint "az újságírók és zsidó emberek elleni támadások a becsület napján" nem találtak visszhangra a médiában, továbbá a "náci és Wehrmacht-jelvényes militaristák és nácik zavartalanul garázdálkodhatnak Budapest utcáin".

Az antifák még számlaszámot is megadtak közleményükben, ahol a nemzetközi terroristák (értsd: börtönben lévő antifák) támogatására is felhívnak.



"Dicsöitéséböl" - aki a magyarokat gyűlöli, az gyűlöli a helyesírásukat is

Az eseményt a magyarországi antifa, az AntifaInfo Budapest is reklámozta, arról tudósított is. Tudjuk, hogy a rendőrség Dobos Krisztinát szabadon engedte, de azóta sincs megnevezve más magyarországi antifa, aki részt vett volna a februári támadásokban, holott bizonyos, hogy a Hammerbandenak voltak magyarországi segítői, hiszen a gazdagréti áldozat is beszámolt róla, hogy a támadás előtt egy "magyar" nő érdeklődött tőle, hogy részt vesz-e a Becsület Napján.



Nyíltan éltetik a nemzeti érzelmű embereket megnyomorító kalapácsos támadókat

Annyira nincs kapcsolat a terrorbrigád és a magyar antifa között, hogy egy német nyelvű blog kizárólag a magyarországi "fasiszta" eseményekkel foglalkozik , s ezen a blogon kezdték el hirdetni a berlini követség előtti tüntetést.

Ideje lenne, hogy a magyar hatóságok és a kormány rájöjjön végre: ma még csak a terepnadrágos tarsolyosok a "fasiszták", de holnap a békemenetes "Orbán Viktor alavju" táblás nyugdíjasok is "kalapács alá kerülhetnek".