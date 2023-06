Anyaország :: 2023. június 6. 14:46 ::

A kormány megemeli az üzemanyagok jövedéki adóját

A kormány kedden benyújtotta az adótörvényeket, és még a nyári szünet előtt elfogadhatja az Országgyűlés azokat, áll a Pénzügyminisztérium keddi közleményében.



Fotó: Csudai Sándor / Origó

A legjelentősebb változás az, hogy a jövedéki adó szintjét az uniós minimumszinthez igazítják. Ezt azzal indokolták, hogy Magyarország évek óta kockáztatta a kötelezettségszegési eljárást azzal, hogy az uniós szintnél alacsonyabban határozta meg a jövedéki adó szintjét, jövőre pedig teljesíteni kell az uniós előírást.

A benzin jövedéki adója abban az esetben, ha a kőolaj világpiaci ára hordónként 50 dollárnál több, literenként 120 forintról 152,55 forintra nő, ha pedig a kőolaj világpiaci ára a hordónkénti 50 dollár alatt marad, akkor 125 forintról 157,55 forintra nő a jövedéki adó.

A petróleum jövedéki adója hordónkénti 50 dolláros világpiaci olajár felett 124,2 forintról 152,55 forintra nő, 50 dolláros olaj alatt 129,2-ről 157,55 forintra,

a gázolaj adója pedig 50 dolláros világpiaci olajár fölött 110,35-ről 142,9 forintra nő literenként, 50 dolláros olajár alatt 120,35 forintról 152,9 forintra.

A kormány még tavaly decemberben nyújtott be derogációs kérelmet a jövedéki adó emelésére, a jelek szerint ezt az Európai Bizottság nem fogadta el.

A közlemény szerint a légitársaságok esetében az üzemanyagok nem esnek jövedéki adókötelezettség alá, így a légi közlekedés közteherviselésének szintje rendkívül alacsony. Ezért – hasonlóan a többi uniós országhoz – a légitársaságok hozzájárulása zöld adóként Magyarországon is fennmarad, de a kevésbé szennyező repülőgépek kedvezményben részesülnek.

A benyújtott adótörvény értelmében a kormány jövőre nem változtat személyi jövedelemadó mértékén, megtartja a családi adókedvezményt, a négygyermekesek, a 30 év alatti anyák és a 25 éven aluliak adómentességét, emellett továbbra is garantálja az alapvető élelmiszerek kedvezményes áfakulcsát. A közleményben kiemelték: a családpolitikai kiadások és a családi adókedvezmények együttes összege jövőre meghaladja a 3300 milliárd forintot.

Jövőre is folytatódik a gazdaság fehérítése: míg 2010-ben 22,3 százalék volt az áfaelkerülés mértéke, mára ez 5,1 százalékra csökkent, ami az egyik legkedvezőbb eredmény az Európai Unióban. Ezzel nyernek a tisztességesen működő vállalkozások, nyer a gazdaság és a költségvetés is. A most benyújtott adótörvények megfelelő alapot adnak a jövő évi költségvetéshez, amellyel megvédhetők a családok, a nyugdíjak, a munkahelyek és a rezsicsökkentés, továbbá megőrizhető Magyarország biztonsága – zárta közleményét a PM.

(24 - hvg)