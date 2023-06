Anyaország, Videók :: 2023. június 7. 12:12 ::

Celebeknek és műsorvezetőnek is adott el kábítószert Herczeg Zoltán - kiderült, hogyan bukott le

Herczeg Zoltán divattervezőt tavaly október 21-én őrizetbe vették, miután kábítószergyanús anyagot találtak nála. Fél évvel később, április 20-án engedték haza, most házi őrizetben van. A hvg360 szerdai cikkében több, eddig nem ismert részletet is nyilvánosságra hozott az ügyről.



Mint írják, Herczeg egy titkosszolgálati átvilágítás után került a hatóságok látókörébe. A lap szerint a divattervező egyik ismerőse az Innovációs és Technológiai Minisztériumnál egy olyan állásra jelentkezett, melynek betöltéséhez a jelentkezőnek nemzetbiztonsági átvilágításon kellett átesnie, egyfajta környezettanulmányt készítettek róla. Megkérdezték tőle azt is, hogy fogyaszt, illetve fogyasztott-e már kábítószert, és mivel ő semmit nem akart elhallgatni, igennel felelt. Ez 2021. decemberében volt, hónapokkal Herczeg lekapcsolása előtt.

Később a divattervező ismerősét behívták az Alkotmányvédelmi Hivatalba, ahol a vele beszélgető tisztek úgy alakították a beszélgetést, mintha mindennel tisztában lettek volna vele kapcsolatban. Itt a lap információi szerint az hangzott el, hogy Herczeg egy alkalommal füvet adott el neki, igaz, egy bírósági végzésben az szerepel, hogy az illető rendszeresen fogyaszt drogot, amit 2010 óta Herczegtől szerez be.

A divattervezőt a letartóztatását megelőzően hónapokon át megfigyelték, a telefonját is lehallgatták. A cikkből kiderül az is, hogy amikor Herczeget letartóztatták, akkori ügyvédje tanácsára azonnal vallomást tett, és bevallotta a rendőröknek, hogy kábítószerfüggő. Elmondta azt is, hogy 350 ezer forintért vásárolt füvet a dílerétől, akihez az elfogása napján Újpestre ment, még azt is felajánlotta a rendőrönek, hogy megmutatja nekik a férfi házát. A díler, a mindenki által csak Piciként emlegetett F. József a lap szerint a nyolcvanas-kilencvenes években a budapesti alvilág legendás figurái körében mozgott, máig népszerű figura az éjszakai életben.

Herczeg letartóztatása után nem sokkal Picit is elkapták. Mindketten azt állították, hogy a másik adott el nekik kábítószert. Hogy ki volt a terjesztő valójában, azt majd az eljárás tisztázza, Herczeg Zoltán ugyanakkor nincs jó helyzetben, mert a lehallgatott beszélgetései és az elfogása után megismert információk alapján legalább hét-nyolc olyan ismerőse, barátja van, aki tőle szerezhette a drogot.

Köztük többen a médiából ismert emberek, celebek, egyikük egy országos kereskedelmi televízió volt műsorvezetője.

Ők mindannyian tanúként szerepelnek az ügyben, esetükben fel sem merült a drogkereskedelem, nem úgy Herczegnél, aki az eljárás során már elismerte, hogy barátainak, ismerőseinek adott pénzért kábítószert, igaz, állítása szerint ezekből a tranzakciókból nem származott haszna.

A divattervező környezetében úgy vélik, abban, hogy az ügy idáig jutott, döntő szerepe van, hogy Herczeg ellenzéki beállítottságú. Szerintük ellenkező esetben a titkosszolgálat nem továbbított volna a rendőrségnek ilyen jelentéktelen információkat.

Herczeg Zoltánt ugyan április végén kiengedték, de nyomkövetővel a bokáján, házi őrizetben kell kivárnia, hogy pont kerüljön az ügye végére.

