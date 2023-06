Anyaország, Cigánybűnözés :: 2023. június 11. 10:56 ::

Kardot rántva folytatódott a kiccsaládi viszály Szombathelyen

Az elmúlt néhány nap ismét eseménydús volt Szombathelyen, és olvasónk beszámolója alapján nem úgy tűnik, hogy csillapodna a viszály azon két család között, akik már többször bekerültek a hírekbe – írja a Nyugat.hu.

„Ahhoz képest, hogy hat embert őrizetbe vettek, ez elég bosszantó. Úgy látom, nem azokat az embereket tartóztatták le, akiket kellett volna, mert ugyanaz a család a támadó fél, aki ezelőtt. A kórházban dolgozom, így volt 'szerencsém' belátást nyerni ezekbe a harcokba” – mesélte a lapnak olvasójuk.

Mint mondja, kedden 2 óra körül sétált haza munka után, a Paragvári utcában pedig a szeme láttára több férfi megtámadott egy fiatal férfit, aki bemenekült a dohányboltba.



Illusztráció

„Hatalmas fékcsikorgás, autójukkal felhajtottak a járdára, kipattantak az autóból kb. 4-en vagy 5-en, egyikük kezében egy hatalmas kard, és egy fiatal férfire támadtak. A fiatal férfi ügyességén múlt, hogy nem lett tragédia, mert befutott az utcában lévő dohányboltba. Nem értem, hogy folyhat ez a városban, vagy mire várnak a hatóságok? Hogy meg ismétlődjön a múltkori eset? Itt a Szent Iván-éj, itt a karnevál. Hogy menjünk ki nyugodtan a gyermekeinkkel? Borzasztó, amit megengednek maguknak – panaszolta.

Hozzátette azt is, hogy szerinte biztosan történt rendőrségi feljelentés az ügyben, mert utána többektől is hallotta, hogy kint voltak a rendőrök helyszínelni. Így természetesen a lap is megkereste a rendőrséget, hogy megerősítsék az olvasójuk által mondottakat.



A kardos szóváltás színhelye (fotó: Mészáros D. Zsolt / Nyugat.hu)

„A megkeresésben szereplő esettel kapcsolatosan, azok körülményeinek tisztázására a Szombathelyi Rendőrkapitányság büntetőeljárást indított. Az eset során a rendelkezésre álló információk alapján személyes kontaktus nem történt. A kihallgatások és az adatgyűjtések jelenleg is folyamatban vannak. A nyomozás érdekeire tekintettel bővebb információt jelenleg nem kívánunk adni” – közölték a lappal.

Arra a kérdésünkre pedig, hogy milyen terveik vannak, hogy ne forduljanak elő hasonló esetek a városban, azt válaszolták, hogy „a közbiztonság fenntartása kiemelt feladat. A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai minden esetben megteszik a szükséges intézkedéseket”.

Csak a szokásos

Parkoló, kórház, majális, semmi sem számít, ha viszály van két társaság között. Főleg az elmúlt időszakban. Hiszen bár a történet valójában sokkal régebben kezdődött és valószínűleg korábban is szóltak már erről hírek, a köztudatba idén március 19-én került be a két család „háborúja”.

Azon a napon ugyanis heves szóváltás tört ki a két társaság között a szombathelyi Markusovszky kórház területén, majd többen megtámadtak egy autót, mely menekülés közben kidöntött egy oszlopot. Szerencsére sem beteg, sem kórházi dolgozó, sem látogató nem sérült meg.

A történtekről több videót és beszámolót is kaptunk, pár nappal később pedig az autó vezetője is megfordult szerkesztőségünkben. Ekkor lett nyilvánvaló, hogy egy régóta fennálló viszály van a két társaság között, és ezért történt a kórházi összecsapás is. Nem sokkal később pedig a másik oldalról is megszólalt az egyik érintett.

