Nyilvános A 2022. évi magyarországi országgyűlési választások külföldi befolyásolása című nemzetbiztonsági jelentés

Nyilvánosságra hozták a parlament nemzetbiztonsági bizottságának honlapján A 2022. évi magyarországi országgyűlési választások külföldi befolyásolása című összefoglaló jelentést hétfőn; a dokumentum szerint az egységes ellenzék támogatására szánt külföldi pénzek összege eléri a 4 milliárd 634 millió forintot.

A Nemzeti Információs Központ 52 oldalas jelentésében részletesen beszámolnak az Action for Democracy-tól Magyarországra érkezett pénzügyi forrásokról, a DatAdat-cégcsoport működéséről és különböző más külföldi együttműködő szervezetekről is, valamint kitérnek a Karácsony Gergely főpolgármester által alapított Kilencvenkilenc Mozgalom Egyesület szerepére is. A nemzetbiztonsági bizottság június 21-i ülésén ismertetett jelentést feloldották a szigorúan titkos minősítés alól, de így is vannak részek, amelyeket kitakartak.

A dokumentum megállapításai szerint az Action for Democracy-tól (AD) Magyarországra érkezett pénzügyi források 3 milliárd 176 millió forintot tettek ki. Az összeg az átutalások alapján hét kedvezményezett között oszlott meg: a legnagyobb támogatás, 1,84 milliárd forint a Márki-Zay Péter vezette Mindenki Magyarországa Mozgalomhoz (MMM) érkezett. Az AD további 1,08 milliárd forintot utalt át az ezalenyeg.hu portált üzemeltető Oraculum 2020 Kft.-nek, 148 milliót kapott a DatAdat Professional Kft., 59 milliót a reklámtevékenységgel foglalkozó Super Future Kft., 18 milliót az Edemokrácia Műhely Egyesület, 13 milliót a Gemius Hungary Kft. és 2,6 milliót a 21 Kutatóközpont Kft.

A dokumentum szerint a Fondation Pluralisme svájci bejegyzésű alapítványtól is érkezett 887 millió forint az Oraculum Kft.-hez, ezzel az egységes ellenzék támogatására szánt külföldi pénzek összege eléri a 4 milliárd 634 millió forintot.

A jelentés megállapítja: a körülmények arra utalnak, hogy az AD létrehozását valójában a nagy összegű adományok forrásának leplezése és legalizálása indokolta. Arra hivatkoznak: az AD létrehozásának heteiben már csaknem 270 millió forintnak megfelelő dollárt tudott utalni magyarországi partnereinek, vagyis kétséges, hogy ekkora összeget össze lehetett-e gyűjteni ennyi idő alatt mikroadományokból az amerikai magyar diaszpóra körében.

A jelentés szerint az amerikai és a svájci bejegyzésű alapítványoktól származó források közel fele - 1 milliárd 882 millió forint - jutott a DatAdat-cégcsoporthoz, ennek döntő része - 1,4 milliárd forint - az MMM utalásaiból származott. A dokumentumban azt írták: a DataAdat-cégcsoport magyar tagja kizárólag az egyesült ellenzék kampányában részt vevő szervezetktől, köztük Karácsony Gergely Kilencvenkilenc Mozgalom Egyesületétől, a Párbeszédtől és az LMP-től kapott megrendeléseket.

A dokumentumban külön kitérnek a főpolgármester által 2021 májusában alapított Kilencvenkilenc Mozgalom Egyesület szerepére is, amely azért jött létre, hogy támogassa Karácsonyt a 2021-es ellenzéki előválasztáson mint az MSZP, a Párbeszéd és az LMP közös miniszterelnök-jelöltje. A mozgalom hivatalos képviselője Perjés Gábor, a Pábeszéd politikusa volt, akit a dokumentum Bajnai Gordon volt miniszterelnökhöz közel álló személyként aposztrofál. A jelentés szerint a DatAdat Professional Kft. számlaforgalmi adatai alapján a mozgalom 616 millió forint értékben rendelt meg szolgáltatást a cégtől, a megrendelések több mint 90 százaléka Karácsony Gergely miniszterelnök-jelölti visszalépését követően realizálódott. A megrendelések fedezetét a mozgalom saját forrásból biztosította, de számlájára egyetlen befizetőként Perjés Gábor azonosítható - állapítják meg.

Arra is kitérnek: "a rendelkezésre álló, más forrás által nem megerősített információ szerint" a DatAdat-csoport bonyolította az ellenzéki miniszterelnök-jelölti választást, amely során az MMM számára kedvezően manipulálta az eredményeket.

A jelentés következtetésként azt állapítja meg, hogy a 2022-es parlamenti választásokon elindult egységes ellenzék támogatását - egyben a választás eredményének befolyásolását - "egy koherens működési modell szerint tevékenykedő, az adatbázisépítésben, az adatgyűjtésben, a kampánytechnológiák alkalmazásában, valamint jogi és kampánytanácsadásban jártas, erre specializálódott, innovációs ökoszisztéma végezte". Hozzáteszik: az amerikai pénzügyi források egy részének elosztásában érdekelt - aktuálisan a DatAdat-csoporthoz köthető - kör lényegében azonos céllal, de más konstrukcióban már megjelent a 2014-es választások alkalmával is.

A Nemzeti Információs Központ szerint a nemzetbiztonsági kockázatot - sikeres kampány és választási győzelem esetén nemzetbiztonsági érdeksérelmet - az jelenti, ha Magyarország sorsáról olyan szereplők dönthetnek, akik jelentős részben külföldi támogatásokból tehetnek szert a választók támogatására, miközben döntéseikkel nem feléjük, hanem a forrásokat biztosító szervezetek, személyek, érdekcsoportok felé tartoznak elszámolással.

(MTI)