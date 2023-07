Anyaország, LMBTQP+ :: 2023. július 17. 18:27 ::

HVIM: van értelme a "Pride" ellen tüntetni!

A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom tagjai idén is részt vettek az ún. Budapest Pride elleni kiálláson. Ezúttal egy sajtótájékoztató keretében, ahol többek között bejelentették, miszerint LMBTQ-lobbicsoportokat megfigyelő munkacsoportot hoznak létre. A buzifelvonulás ellen azonban évről évre egyre kevesebben állnak ki, ezzel kapcsolatban is megfogalmazták közleményüket - a videó alatt olvasható.

Véget ért a Pride-hónap, ami már régen nemcsak egy felvonulás, nem is csak egy egyhónapos rendezvénysorozat, hanem egy permanenssé váló háború intenzív időszaka, aminek csúcspontja a sátáni ideológia utcai megnyilvánulása, és a hagyományos értékek meggyalázásának ünnepe.

Sajnos a normalitást képviselők körében az a nézet alakult ki, hogy felesleges kimenni az utcára, mert a rendőrség hatalmas erőkkel védi a deviánsokat, a gyülekezési törvény pedig mindenféle „bevállalósabb” akciót komolyabban rendel szankcionálni. Első rátekintésre mondhatnánk tehát, hogy semmiféle eredményt nem értünk el. De ez nem így van!

Legnagyobb eredményünk, hogy a budapesti vonaglás – a nyugati Pride-okhoz képest – egyelőre konszolidáltabb: vallásgyalázó, keresztényellenes jelképek és üzenetek nem jelennek meg, ahogy tartózkodnak a nyilvános testi fajtalankodásoktól is. Ez annak köszönhető, hogy a korábbi években ezeket csírájában fojtották el a hatóságok a bejelentéseink, feljelentéseink nyomán, és volt olyan papnak öltözött, Budapesten élő külföldi buzeráns, akit sikerült visszakergetni hazájába…

A Pride azonban „szabadabb” lett: elképesztő, de jobban kell félniük egy „terrorcselekménytől”, mint a nemzeti oldali szervezetek és személyek kiállásától. A rendőrség csupán úgynevezett „terrorzárást” alkalmaz, ami a keresztutcákba telepített betonakadályokat jelent az esetlegesen a tömegbe hajtó teherautók ellen. Kordonok azonban már nincsenek, mert évről évre kevesebben érezzük úgy, hogy az utcán a helyünk. Nem lett igaza azoknak, akik szerint nem kell ezekkel foglalkozni, és akkor majd megunják, ha „nem ülünk fel a provokációnak”. Nemcsak a Pride maga lett nagyobb, hanem az LMBTQP-lobbi mára gyakorlatilag terror alatt tartja a magyar társadalmat.

Az idei évben bebizonyítottuk, hogy van értelme az utcai jelenlétnek is. A HVIM sajtótájékoztatójával és ellendemonstrációjával összehangolva volt kint az utcán a Betyársereg, a Magyar Önvédelmi Mozgalom és civil aktivisták is (például Budaházy Edda), de önálló megmozdulása volt egyéb szervezeteknek is (Mi Hazánk, Légió Hungária). Mozgalmunk sajtótájékoztatója áttörte a médiablokád falát: minden nagyobb médiafelület hírt adott a főbb mondanivalónkról, ami által az üzeneteink eljutottak a társadalom széles rétegéhez. A különböző helyszíni beszámolók mindegyike – pártállástól függetlenül – beszámolt az ellentüntetésekről, és nagyon sokban meg is szólalhattunk. Már önmagában ez eredmény.

Kiállásunknak azonban van egy kötelességteljesítés jellege. Hazánk iránt érzett felelősségtudatunk is azt diktálja: ne hagyjuk szó nélkül, hogy elhatalmasodjanak a sátáni erők! Mindenki szívesebben pihen a családjával, nyaral, vagy ügyes-bajos dolgait intézi. De nem tehetjük meg, hogy szemet hunyunk a tények felett: a deviáns lobbi népünnepélyt próbál faragni a tradicionalitás meggyalázásából.

2024-ben is lesz Pride, és ez a téma vélhetően még sokáig itt lesz velünk. Az LMBTQP-lobbi elleni küzdelem frontján húzódik ma az egyik, ha nem a leginkább tűz alatt álló, általunk védett lövészárok. Érezzük, hogy a globális erők lassan, de biztosan tolnak minket a szakadék felé. Kiállni a sorból, feltenni a kezünket, és azt mondani, hogy „van jobb dolgom is” ennél, az felér egy hazaárulással. Már most készüljön mindenki a jövő évre: úgy vegyen ki szabadságot, úgy intézze az életét, hogy ki tudjunk állni a normalitás mellett, a tradicionalitás védelmében! A HVIM ott lesz, csatlakozzatok hozzánk ezen nemes küzdelemben!

Székesfehérvár, 2023. július 17.

HVIM vezérkar

