Anyaország :: 2023. július 20. 14:25 ::

Belső körlevél: a buszsofőrök között is külföldiekkel pótolnák a létszámhiányt

Ezt egyelőre még nem verték nagydobra, de belső információink alapján erre készülnek. Eljöhet tehát az idő, amikor a BKV-járatokon is például indiaiak vagy pakisztániak ülnek majd a volán mögött? Akarjuk ezt? A kérdés költői...



Illusztráció: Kallus György / Világgazdaság

Eljuttattak hozzánk egy belső körlevelet, amiben az áll: fontolóra vették, hogy bővítsék az állományt külföldi munkavállalókkal. Az érintett cég az ArrivaBus Kft. A budapesti közösségi közlekedésben 1999 óta a BKV alvállalkozója, 2012. májusától a BKK egyik szolgáltatója, továbbá cégek megrendelésére szerződéses járatokat üzemeltet főként ipari parkokban. A cég a székesfehérvári tömegközlekedésben is részt vállalt a Volánbusz alvállalkozójaként.

Az egyik neve mellőzését kérő sofőr így fogalmazott nekünk:

A véleményem az, hogy inkább a magyar dolgozókat kellene képviselni, nem az ázsiai vendégmunkásokat. Meg lehet nézni, hogy le fogják törni az 5-600 ezres nettó fizetéseket a nekik szánt 250 ezres nettó fizetéssel.

Még azt is hozzáfűzte, ettől függetlenül is jó messzire zavarná az említett céget, hiszen az alkalmazottait bruttó 1500 forintos órabérre jelenti be, de a hasznot milliárdos nagyságrendű tételben viszi haza.

L. J. - Kuruc.info