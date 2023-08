Anyaország :: 2023. augusztus 14. 16:08 ::

Sorosék állítólag kivonulnak Európából - pont most, amikor Orbán hozzáfogott a tervük hazai megvalósításához

A George Soros által alapított Nyílt Társadalom Alapítványai (Open Society Foundations, OSF) szinte teljesen kivonulnak Európából, mert az Európai Unió és a tagállamok kormányai sok pénzt költenek azokra a projektekre, amelyekre az OSF is. Lapértesülés szerint már három európai irodában is hatalmas létszámleépítések kezdődtek. A döntés mögött a birodalom új vezetője, Alexander Soros állhat, írja az Index.

A Szabad Európa értesülései szerint múlt pénteken levelet kapott minden olyan magyar(országi) szervezet, amely részesül a Soros által alapított Nyílt Társadalom Alapítványai (Open Society Foundations, OSF) támogatásából.

– Az alapítvány három munkatársa küldte szét az e-maileket, amelyekben az OSF igazgatótanácsának legutóbbi döntéséről értesítik a magyar partnerszervezeteket: a szervezet lényegében megszünteti tevékenységét az Európai Unióban, és a világ más részeire helyezi át forrásait – írja a lap, amelynek több magyar(országi) civil szervezet is megerősítette az értesülést.

Radikális stratégiai irányváltásról döntöttek

A magyar(országi) szervezeteket tájékoztatták az igazgatótanács döntéséről, amely szerint „radikális stratégiai irányváltásról döntöttek”, annak érdekében, hogy a szervezet forrásai a lehető legnagyobb hatást tudják elérni.

A Nyílt Társadalom Alapítványai Európai Unión belüli tevékenységének nagy része megszűnik, a források nagy részét a világ más tájain költik el, használják fel. A levél szerint a kivonulással párhuzamosan rendkívül korlátozott lesz az erőforrás, amit Európán belülre tudnak majd koncentrálni.

A döntést azzal indokolják, hogy az uniós intézmények és kormányok jelentős összegeket fordítanak az emberi jogok, a szabadság és a sokszínűség témáira, és ők is ezeken a területeken aktívak.

– A jövőben Európára csak a nagy, globális témákban betöltött szerepével összefüggésben fognak összpontosítani – írták a magyar(országi) szervezeteknek.

A döntéssel párhuzamosan 2024-re az OSF szervezeti felépítését is átalakítják. A Szabad Európa szerint más információkat egyelőre nem osztottak meg a magyar(országi) partnerekkel. A levél tartalma szerint még az OSF-en belül is keveset tudnak a részletekről, a kivonulás ütemezéséről, vagy hogy mi fog történni az olyan uniós országokban, ahol nem igaz az, hogy az uniós intézmények és kormányok jelentős összegeket fordítanak az emberi jogok vagy a "sokszínűség" témáira.

Várhatóan 2024-től szűnnek meg az európai programok.

Ahogy a 444 emlékeztet: ez néhány nehéz döntéssel jár majd. Várhatóan a javasolt új modell megvalósítása a jelenlegi működés újratervezésével és átalakításával, valamint a létszám jelentős, nem kevesebb mint 40 százalékos csökkentésével járna világszerte. Úgy tudják: az elbocsátások már elkezdődtek az OSF több európai irodájában is, így Berlinben, Barcelonában és Londonban is nagyon jelentős számú munkavállalótól váltak meg.

Az OSF 2018-ban költözött el Budapestről, és tette át székhelyét Berlinbe.

Reagált a kormány a hírre

A kormány nevében elsőként Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója reagált. Facebook-bejegyzésében azt írta:

Olvassuk a hírt a Soros-birodalomról. Az ilyen kérdésekről nekünk, magyaroknak vannak történelmi tapasztalataink: csak akkor hisszük el, hogy a megszálló csapatok valóban távoznak a kontinensről, ha az utolsó Soros-katona is elhagyja Európát és Magyarországot. Ettől még messze vagyunk…

Soros fia dönthetett így

Soros decemberben átadta fiának a 25 milliárd dolláros birodalom irányítását. A 37 éves Alexander Sorost arról beszélt, hogy sokkal jobban érdekli a politika, mint az üzlet. Nagy valószínűséggel ő dönthetett már arról is, hogy a Nyílt Társadalom Alapítványai kivonul Európából.

Alexander Soros decemberben vette át a Nyílt Társadalom Alapítványok vezetését, valamint ő az egyetlen családtag a Soros Fund Management befektetési bizottságában, amely az alapítvány és a család pénzét felügyeli.

Alexander Soros a The Wall Street Journalnek nyilatkozva azt mondta, hogy hasonlóan gondolkodnak apjával, de szeretne más ügyeket is felkarolni, példaként említve a szavazati jog és az abortuszjog támogatását, valamint a nemek közötti egyenlőséget. Emellett továbbra is számíthatnak a segítségükre az amerikai baloldali politikusok.

Orbán Viktor és kormánya 2013 óta folyamatosan bírálja Sorost és alapítványát, mondván, hogy felhatalmazás nélkül alakítják az európai politikát, „támogatva az illegális bevándorlást és a genderlobbit”.

A miniszterelnök Dallasban, a tavalyi CPAC-en például azt mondta, hogy a legújabb kori történelem során a leggonoszabb dolgok olyan emberekhez kötődnek, akik gyűlölték a kereszténységet. „Ne féljenek nevén nevezni az ellenséget” – jelentette ki, és megemlítette Soros "Györgyöt" (mintha egymagában tehetne mindenről, és mindig csak őt emlegetik, a többieket már nem merik megnevezni - a szerk.).

George Soros, Magyarországon mi csak úgy hívjuk, Gyuri bácsi. A leggazdagabb és az egyik legtehetségesebb magyar a világon, de legyenek óvatosak a tehetséges magyarokkal!

Átlátszó-alapító: nem ért minket felkészületlenül a hír

Ha a kivonulás valóban megtörténik, az elég rosszul érintheti a hazai nyilvánosság egyes szereplőit is, hiszen a Soros-féle alapítvány különböző programokon keresztül több magyar(országi) médiumot is támogatott az elmúlt évtizedekben.

Ilyen volt például az Átlátszó nevű oknyomozó portál, amelynek alapító-főszerkesztője, Bodoky Tamás az Index megkeresésére elárulta, hogy nem érte őket felkészületlenül a hír. Bodoky szerint az elmúlt években egyre többször lehetett hallani arról, hogy az OSF profilváltáson megy át, amelynek lehet olyan következménye, hogy végül kivonul Európából.

Ráadásul elmondása szerint előjelei is voltak a bejelentésnek, erre példának hozott egy olyan médiafinanszírozási programot, amely már egy éve megszűnt.

Az Átlátszó alapító-főszerkesztője ugyanakkor hangsúlyozta azt is, bár az OSF 2012 óta rendszeresen támogatta az oknyomozó szerkesztőség munkáját, ugyanakkor a nagy nemzetközi donoroktól érkező források a költségvetésüknek mindössze 20-30 százalékát teszi ki, a fennmaradó összegeket a belföldi olvasóktól érkező adományokból és az 1 százalékos SZJA-felajánlásokból egészítik ki.

Azt ugyanakkor ő is elismerte, hogy egyre nehezebb támogatást kérni az olvasóktól az egyre súlyosbodó válság és az infláció miatt. Míg 2011 óta évről évre növekedett az olvasóktól érkező adományok összege, addig 2022-ben ez az összeg már kevesebb volt, mint egy évvel előtte, ez a tendencia pedig szerinte tovább fog folytatódni idén is.

Bodoky szerint a Nyílt Társadalom Alapítványok kivonulása hátrányosan fogja érinteni a hozzájuk hasonló médiumokat, ugyanakkor Európában a Soros-féle alapítványon kívül is vannak olyan szervezetek, amelyek hasonló támogatásokat nyújtanak a szerkesztőségeknek. Példaként említette a svéd Sigrid Rausing Trustot, amely szintén támogatja az Átlátszó munkáját.