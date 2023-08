Anyaország, LMBTQP+ :: 2023. augusztus 14. 22:12 ::

Természetesen Pécsett sem állja útját az LMBTQP+-propagandának a "keresztény és nemzeti" kormány

A "keresztény és nemzeti" kormányzás 13. évében éppen vidéken készül meggyökeresedni az LMBTQP+-propaganda. A fővárosban már régóta 1 hónapos ún. Pride hónappal ünneplik a devianciát. Aztán jött Pécs és a vonulások. Aztán most már ott sem csak vonulások, hanem előadások, "érzékenyítések".

Szeptember 23-án tartják most már sorozatban harmadszor a pécsi homokos vonaglást, de még előtte augusztus 19-én tartani akarnak egy olyan eseményt, ahol a gyermekek "érzékenyítése" is szóba kerülhet. Pár nappal ezelőtt úgy tűnt, hogy ez végül nem jön össze, mert az egésznek helyet biztosító Civil Közösségek Háza visszavonulót fújt. Többek között közrejátszhatott az is, hogy a Mi Hazánk feljelentést tett.

De sajnos ettől még nincs vége a történetnek.

Bejelentkezett egy bizonyos SzabadKikötő nevű szórakozóhely, hogy náluk meg lehet rendezni az "érzékenyítést". Saját meghatározásuk szerint "a SzabadKikötő egy olyan hely, ahol tudás, tapasztalat, érzés és gondolat szabadon cserélhet."

De Varga Tamás, a Mi Hazánk helyi elnökének információi alapján azt lehet mondani, hogy - nevéhez méltón - ez a hely külföldi liberálisok és deviánsok gyülekezőpontjaként szolgál. De azt is tudjuk, hogy tiltakozást fognak szervezni, ha ezen a helyen megrendezésre kerül a deviánsok eseménye.

Egyébként a szeptember 23-i vonulás éppen a Pécsi Napokkal esik egybe, amikor igencsak tele lesz a város, és úgy hallani, még a balliberális városvezetés is arra kérte a szervezőket (Amnesty Magyarország), hogy tegyék át másik napra. Természetesen nem tették meg. De az sem érdekli őket, hogy korábban végeztek egy felmérést, amiből az derült ki, hogy a pécsiek döntő többsége ellenzi a vonaglásukat.

Ha a Fideszen múlik, Pécsett is ugyanúgy meghonosodik ez az egész, mint Budapesten, aztán majd jön a többi város, és a végén semmi különbség nem lesz köztünk és Nyugat-Európa között. Így aki a kormányra vár és az ő "gyermekvédelmi" törvényeire, hogy megvédjük gyermekeinket és hazánkat ettől a sátáni ideológiától, annak újra és újra csalódnia kell. Ideje lenne mindenkinek levonni a konzekvenciákat.

Lantos János - Kuruc.info