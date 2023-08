Anyaország :: 2023. augusztus 21. 15:28 ::

Szijjártó: stratégiai együttműködési megállapodás született Magyarország és Katar között

Megállapodás született a kapcsolatok stratégiai együttműködési szintre emeléséről Magyarország és Katar között, ennek megfelelően a két ország közösen keresi a válaszokat a jelenkor legfőbb kihívásaira - közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten.

A tárcavezető a magyar-katari csúcstalálkozót követően arról számolt be, hogy a tárgyalások sikeresek voltak, megállapodtak a stratégiai együttműködésről, amelynek legfontosabb területét az energetika, a mezőgazdaság és a vízgazdálkodás jelenti. Szijjártó Péter és katari kollégája környezetvédelmi, illetve diplomáciai képzési együttműködési megállapodást írt alá a találkozón.

"Tehát gyakorlatilag a jelenkor legfontosabb kihívásaira közösen keressük a válaszokat, és a Katarral való együttműködés segít abban, hogy sikeresen találjuk meg a válaszokat a minket feszítő kihívásokra" - fogalmazott.

"Ugye Katar és Magyarország is az elmúlt években folyamatosan szembesült, szembesül a nemzetközi liberális mainstream teljesen gátlástalan és megalapozatlan támadásaival" - jelentette ki. "Mind Katar, mind Magyarország pontosan jól ismeri, hogy milyen az, amikor egy patrióta, a nemzeti érdekek érvényesítésére koncentráló kormányként külső nyomásgyakorlással kell szembesülnie, így van köztünk egy alapvető természetes, kölcsönös megértés" - közölte. "Mind a katari, mind a magyar kormány kölcsönös tiszteletre alapuló párbeszédben hisz, a külpolitikai stratégiánkat is a kölcsönös tiszteletre alapítjuk, emellett pedig békét szeretnénk" - tette hozzá.

Szijjártó Péter rámutatott, hogy a felek egyetértenek abban, hogy az ukrajnai béketeremtés kizárólag tárgyalás útján lehetséges, ezért szükség van a kommunikációs csatornák fenntartására. "A megoldás nem a csatatéren van, a csatatéren halottak vannak, a megoldás a tárgyalóasztalnál van" - szögezte le.

Majd kiemelte, hogy Katar az elmúlt években több fegyveres konfliktus kapcsán is tett békére irányuló erőfeszítéseket az ENSZ-en és más nemzetközi szervezetek keretein belül, ezeket pedig Magyarország rendre támogatta, és ezután is támogatni fogja. Aláhúzta: különös szimpatikus az a kezdeményezés, amely a sport béketeremtő szerepére koncentrál, a budapesti atlétikai világbajnokság közepette főleg világosnak kell lennie, hogy a nemzetek kölcsönös tiszteleten való együttműködésének egyik fontos alapja és eszköze a sport.

A miniszter ezután kitért az energiabiztonságra, és hangsúlyozta, hogy ez válságos terület Európában, ezért szükség van új források bevonására. Márpedig - emlékeztetett rá - Katar a világ első számú LNG-exportőre, és bár a kapacitásai jelenleg le vannak kötve, 2027-től egy politikai megállapodás alapján hazánk ellátásába is bevonhatók lesz a közel-keleti országból származó cseppfolyósított földgáz.

"A kereskedő vállalataink már meg is kezdték a technikai tárgyalásokat arról, hogy milyen mennyiségben, milyen útvonalon lesz lehetőség arra, hogy 2027-től a cseppfolyósított földgázt Katarból számításba tudjuk venni a magyar ellátás biztonság tekintetében" - mondta. Illetve hozzátette, hogy fontos megállapodások születtek a mezőgazdaság és a vízgazdálkodás terén is, ez két olyan terület, ahol a magyar technológia világszintű, ezekre az Öböl-régióban is nagy a kereslet.

"Az ENSZ-ben való együttműködésünket pedig tovább erősítjük, támogatjuk Katar jelöltségeit, a legfontosabb nemzetközi szervezetekben hasonló támogatásra számíthatunk Katar részéről is" - emelte ki.

"Én azt gondolom, hogy az egy hatalmas megtiszteltetés volt hazánk számára, hogy az augusztus 20-i ünnepünket ilyen sok és ilyen komoly nemzetközi vezető megtisztelte a jelenlétével. Ez egy elismerés arra, hogy Magyarország igenis számít a nemzetközi politikában" - összegzett.

Az emír megtekintette a Szent Koronát



Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn parlamenti látogatásra kísérte el Tamím bin Hamad ál-Száni katari emírt - közölte az MTI-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

A kormányfő megmutatta vendégének a Kossuth teret, a parlament főlépcsőjén felvezetve őt a Kupolacsarnokot, a Szent Koronát és a koronázási jelvényeket.



Fotók: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda

A katari emírt, akinek ezzel véget ért magyarországi hivatalos látogatása, az Országház előtt búcsúztatta Orbán Viktor.