Toroczkai: pereljük be az államot a napelemes átverés miatt!

Durván átverik az embereket a napelemekkel is, miközben Mészáros Lőrinc is beszállt az energiakereskedelembe - írja Tiktok-oldalán a Mi Hazánk elnöke.

Videójában Toroczkai rámutat, a kormány arra biztatta a magyarokat, hogy gyorsan vásároljanak maguknak napelemes rendszert, aztán gyorsan változtatott a szabályokon, hogy az embereknek okozott kárból hatalmas profitot csináljon Mészáros Lőrincnek.

Ne csak az interneten háborogjunk, szólít fel a pártelnök, aki azt javasolja, hogy a károsultak pereljék be az államot, tömörüljenek pertársaságba, a Mi Hazánk segít nekik, írjanak az info@mihazank.hu címre.

További részletek a videóban:

Elég a kétharmados Nap-lopásból!

A kormány – ahogy tette azt nemrég például a katával is – most a napelemes szektort végzi ki. Pontosabban a háztartási napelemes rendszerek tulajdonosait, de a telepítést végző kisvállalkozások közül is sokan csődbe mennek majd, ezért a Mi Hazánk ellenállásra szólít, és perközösségbe szervezi a napelem-tulajdonosokat - mondta el sajtótájékoztatóján Apáti István mi hazánkos képviselő.