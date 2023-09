Tikviczki Dóra újabb posztot tett közzé:

Közben zajlanak a történések. Hogy mi a pontos igazság, azt csak az Egyetem tv vezetősége tudja. Amit biztosan állíthatok, hogy a főszerkesztőségem alatt nem volt tudomásom arról, hogy az egyetem beleszólt volna a működésbe, tartalmilag teljesen biztosan nem. A Szegedi Tudományegyetem vezetőségével nekem sem konfliktusom nem volt, de még csak kontaktban sem voltam velük. Ami az Egyetem tv vezetőségét illeti, nyilván van a fejemben egy elmélet, de nem szeretnék belemenni a sárdobálásba, bár nyilván nincs felszínre hozva minden információ. Ami pedig a médiát illeti, bárkinek bármelyik oldalról szívesen válaszolok. A Fidesztől a DK-ig több politikus is a sajnálatát fejezte ki, amit köszönök! Nyilván a történteket fel lehet használni politikai és ideológiai célokra, ez nekem egyáltalán nem volt szándékom, csak az igazságérzetemet sértette az eset. Továbbra sem köteleződtem el egyik párt vagy oldal mellett sem

– írta Tikvicki Dóra.

Az újságíró a Blikknek elárulta, hogy a a szegedi egyetem online televízójának az ügyvezetője felhívta, amikor a rövid videórészlet és a cikk kikerült az adással kapcsolatban, amiben egyébként leírták, hogy nem hibáztatnak senkit.

– nyilatkozta az újságíró a Blikknek, hozzátéve, hogy szerinte az Egyetem Tv többi munkatársa már korábban tudta, hogy őt ki fogják rúgni.

– tette hozzá Tikvicki Dóra, aki nem kapott választ a kérdéseire.

Az újságíró elfogadta a döntést, de nem tartja jogosnak, és úgy érzi, hogy az ő lelkiismerete tiszta, és nagyon reméli, hogy „nincs olyan ember, aki emiatt az ügy miatt azt gondolja, hogy homofób”. Tikvicki Dóra szerint közrejátszhatott az is, hogy a Magyar Jelen videós műsorának, a Nyílt Sisaknak is a háziasszonya, ami a Mi Hazánkhoz köthető.

Az Egyetem TV megadta a választ:

Ez utóbbiban már, hogy a Mi Hazánk-kötődésű munka miatt rúghatták ki valójában, úgy tűnik, igaza is van. Az Egyetem TV kiadójának képviseletében Szentesi Tamás ügyvezető ugyanis az esettel kapcsolatos kérdésekre a következő választ küldte a Blikknek:

Egyéb kérdései tekintetében: az egyetem tv gyakorlati hely ott elsősorban hallgatói jogviszonyban lévő hallgatók állítanak elő tartalmat. Ezeket a hallgatókat a hallgatói önkormányzat eseti szakmai ösztöndíjban részesíti ( 5- 40 ezer forint / alkalom, 5-10 hallgató per tanév) ezen kívül a szerkesztőség egyik forgatási helyszíne a hallgatói önkormányzat kezelésében van. Ez az együttműködés a szerkesztőség éves költségvetésének mintegy 15% -a. A végzett tehát hallgatói jogviszonnyal nem rendelkező, de még el nem helyezkedett egykori gyakornokainkat, a kiadó lehetőségei szerint a hirdetési bevételeinek terhére úgynevezett poszt szakmai ösztöndíjban részesíti.

2. Dóra ennek ellenére és után szervezte meg azt a vitát ahol a kiadót olyan vád érhette volna, hogy nem véletlenül moderálatlan a vita, hanem éppen azért mert Dórának egyéb elköteleződései is vannak. A kiadó a vita megrendezéséről a sajtóból a vágatlan anyag egyik részletének publikálása révén értesült, ekkor szembesült a másik fél szakmai/ etikai alapú fenntartásairól is, hetekkel a forgatást követően.

1. Dóra főszerkesztői megbízása valójában 2023. március hónaptól azért szűnt meg, mert elfelejtette közölni a kiadóval és a munkatársaival, hogy egy parlamenti párt illetve az általuk fenntartott szerkesztőség munkatársa lett. Ekkor született meg az a döntés is, hogy közéleti témájú anyagait az egyetem tv nem közli, munkatársként egyéb tematika szerint viszont számítunk rá.

Tikvicki Dóra reagált az állításokra

Ami tény, hogy a főszerkesztői megbízatásom tényleg akkor ért véget, amit még el is tudtam fogadni az ő logikájuk szerint is. Az ominózus kirúgás viszont augusztusban történt, az elbocsátás indokául pedig nem lett megjelölve az említett indok. Szentesi tehát összemosta a főszerkesztői posztról való távozásomat az egyetem tv-től való kirúgásommal. Ha valóban ez volt az indok, akkor miért nem márciusban rúgtak ki? Akkor lettem ugyanis a Nyílt Sisak műsorvezetője, az LMBTQ vitát viszont júniusban szerveztem, júliusban került ki a részlet és ezután bocsátott el Szentesi az egyetem tv-től, arra hivatkozva, amit már az első posztomban is leírtam.

Mindez szóban történt, de a kirúgásom előtti napon egy egyetem tv-s stábértekezleten ugyanezt az indokot mondta el az ott dolgozóknak, akik közül többen is értetlenül álltak a dolog előtt. Egy későbbi stábértekezleten ez ismét elhangzott, illetve az is, hogy az először a Nyílt Sisakkal rúgtam el a pöttyöst. Itt még egy valótlan állítás történt, amiről az egyik dolgozó kérdezett meg, mivel a másik oldalra is kíváncsi volt. Itt azt mondta nekik, hogy ő megtiltotta nekem, hogy leforgassam az utolsó videóimat. Ez sem volt igaz. Ráadásul aznapra volt két lebeszélt interjúm, az egyik alany Debrecenből, a másik Budapestről érkezett. Amennyiben az egyetem tv vezetősége fenntartja az állításait, úgy meg kell kérnie az egyetem tv dolgozóit, hogy hazudjanak