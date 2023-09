Anyaország, Videók :: 2023. szeptember 7. 14:46 ::

Egyértelmű volt, hogy erre megy ki a játék: Vonának újra van (nép)pártja, valódi értékrend helyett keresik a "teremtő energiákat"

Fontos pillanatához érkezett a Második Reformkor Alapítvány története, kezdte csütörtöki bejelentését Vona Gábor – írja a 24.hu.

A Jobbik korábbi elnöke azt mondta, 2018-ban az elvesztett választás után azt érezte, új politikai kultúrára, szemléletre van szüksége. Ezért a pártelnöki címről való lemondása után bejelentette a bíróságon a Második Reformkör Alapítványt, amit egy év után bejegyeztek. A Covid-járvány sok tervüket felborította, de elkezdtek közösséget építeni, és 2022 második felében azt érezték, hogy egyesületre is szükségük van ahhoz, hogy ezt a munkát folytathassák. Négy év alatt előadásokat tartottak, kerekasztal-beszélgetéseket, két online népszavazást szerveztek, több online tartalmat és vándorkiállítást csináltak, sorolta. A közéleti civil szerveztek közül az övék az egyik legaktívabb szerinte. Nem nézték, ki honnan jött, a közös ügyeket keresték mindenkivel, fogalmazott.



Teremtő energiák a buzikanapén

Vona elmondta: bár nem tartottak tagtoborzást, „nagyszerű, jó csapat gyűlt össze az ország és a világ minden pontjáról.” Eközben arról vitáztak, mit jelent a XXI. században a reformkor.

Három dolog kezdett körvonalazódni:

kialakult bennük egy jövőkép, hogy lehet a középkor helyett reformkor Magyarországon, egy önszerveződő Magyarország, egy önbecsüléssel bíró társadalom, egy egyetemes magyarság;

nem ideológiák mentén gondolkodnak, hanem politikai szemlélet mentén, amit úgy hívnak, hogy reformkoriság;

konkrét ügyeik vannak, törvényjavaslatokat gyártanak, amik megkülönböztetik őket a többi politikai szervezettől.

Amikor ezt a három dolgot egymás mellé tettük, azt vettük észre, hogy hoppá, ez egy politikai identitás, hogy született egy politikai identitásunk, ami a miénk, hogy tudunk újat és mást mondani. Eközben látva azt, ami a világban zajlik, átélve a környező világ problémáit, látva a hazai politikai kiúttalanságát, ezt az együtthatást, ha egészében vizsgáljuk, akkor nem maradt más, mint hogy ennek a közösségnek, a Második Reformkor közösségnek, ki kell lépnie a civil közélet kereti közül, és be kell lépnie a pártpolitikába

– mondta Vona Gábor.

Hozzátette, úgy érezték, nincs értelme tovább várni, kitérni a feladat elől. „Úgy éreztük, nem tudunk már civil szervezetként többet kell tenni a második reformkorért, ki kell hajóznunk a pártpolitika veszélyes vizeire” – tette hozzá.



...arejtett erőforrásokkal

Azt mondta, tudja, hogy a pártokkal Dunát lehetne rekeszteni, de nem képviseli, nem szólítja meg őket egyik sem, és ha így van, akkor képviselik magukat, és hiszik, hogy mások is vannak, akik keresik egy ilyen politikai közösség támogatásának a lehetőségét.

Úgy döntöttünk, büszkén, hogy párttá alakulunk

– jelentette be.

A párt neve Második Reformkor lesz, vagy ahogy ők mondják, 2RK.

Weboldalukon közzétették a párt vezetőinek névsorát is – az országos politikából ismert szereplők nincsenek köztük, és egyelőre életrajzokat sem mellékeltek.



És persze a zsidóknál

Ma a magyar politikát a törzsi viszályok jellemzik Vona szerint, amikből ők ki akarnak lépni. Csak az ügyeikért kívánnak dolgozni, és közben hidakat építeni, a teremtő energiákat keresni.

Leszögezte, hogy egyik oldalhoz sem akarnak odacsapódni, sem a kormánypártokkal, sem az ellenzékkel nem működnek együtt.

A saját utunk fogjuk járni, a saját ügyeinket képviselve

– zárta gondolatait.

A kormánypárti Magyar Nemzet még augusztus végén írta meg, hogy az ATV Öt című műsorából távozó Vona Gábor pártot alapíthat. A politikus ez idő alatt nem nyilatkozott a terveiről, az ATV-től való távozását boncolgató cikkekből pedig csak annyi derült ki, hogy „nagy dobásra” készül.

Az elmúlt napokban olyan hírek is szárnyra keltek az ellenzéki oldalon és a volt jobbikosok között, hogy Vona a főpolgármester-jelöltségre aspirálhat. Megkerestük ezzel őt is, de a csütörtöki bejelentésig nem akart nyilatkozni. A 24.hu több baloldali ellenzéki politikussal is beszélt, akik nem hallottak ilyen tervről. Karácsony Gergely főpolgármester úgy vélekedett, Vona okosabb annál, minthogy beszálljon a budapesti kampányba. Az MSZP-s Molnár Zsolt is azon a véleményen volt, hogy a főváros nem nyerhető terep a volt jobbikos politikusnak, de hozzátette, az a logika érthető lenne, ha hallgatólagos kormánypárti támogatással egy az ellenzéki szavazók számára komolyan vehető jelöltet is „beküldenének” Karácsony és a majdani fideszes induló közé.

Pártok a Vona által kilúgozott Jobbik nyomában

A 2018-as parlamenti választáson Vona vezetésével 19 százalékos eredményt elérő Jobbik azóta darabokra szakadt.