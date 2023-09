Anyaország, Politikusbűnözés :: 2023. szeptember 23. 22:13 ::

Viccesen szánalmas magyarázkodással állt elő a kutyapártost megvesztegetni próbáló most már csak volt fideszes

Öt nappal az ügy kipattanása után szombaton megszólalt Lévai István Zoltán, akiről hétfőn írta meg a Válasz Online, hogy ötmillió forintot ajánlott a kétfarkú kutya párt egyik politikusának, ha elindul az önkormányzati választáson az ellenzéket gyengítendő.

Lévai szombati Facebook-posztjában azzal a magyarázattal állt elő, hogy ő valójában csak a Demokratikus Koalíció és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt kerületi „összejátszását” szerette volna lebuktatni. Közleményében azt állította, hogy még tavasszal úgy értesült, hogy nem fognak a kutyapártosok jelölteket állítani, hogy Szaniszló és csapata megtarthassa pozicióit. Azt írta, hogy ezért hívta találkozóra Aleva Mártát, és hozzátette, hogy mivel Szaniszló saját bevallása szerint tudott a lejáratására szervezett akcióról, így szerinte bebizonyosodott az összejátszás. Ennek ellenére azt írta, hogy vállalja a politikai felelősséget a hibájáért, bár a posztban csak a sikeréről írt, és lemondott. Viszont a kerületi képviselői helyét megtartja, mert azt egyéni jelöltként szerezte, függetlenként marad a testületben.

Lévai István Zoltán körül hétfőn robbant ki a botrány. A Válasz Online ugyanis arról írt, hogy a kutyapártos Aleva Mártát megkereste a fideszes politikus, hogy indulásra biztassa a fővárosi XVIII. kerületben. A cikk szerint a kerületi polgármesteri széket megcélzó Lévai István Zoltán ötmillió forintot is hajlandó lett volna fizetni a kutyapárt passzivistájának, ha utóbbi is elindul a jövő nyári önkormányzati választáson, csökkentve a jelenlegi polgármester, a DK-s Szaniszló Sándor esélyeit. Aleva Márta találkozott a politikussal, de elmondása szerint csak azért, hogy bemutassa, hogyan kívánja pénzelni a kormánypárt az ellenzéket. A találkozót fénykép örökítette meg, sőt, a portál szerint hangfelvétel is rögzítette a Lévai István Zoltán kísérletét. Az ügy kipattanása után a Fidesz közölte, hogy Lévai lemondott valasztókerületi elnöki posztjáról és a pártból is kilépett.

