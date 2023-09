Anyaország, Videók :: 2023. szeptember 25. 11:35 ::

Szakács Árpád: a kormány támogatja a WHO kényszeroltási terveit

Egy olyan dokumentumot fogadott el a magyar kormány nevében Novák Katalin államfő az ENSZ-közgyűlésen, amiről semmilyen tájékoztatást nem adtak, pedig ennek súlyos jövőbeli következményei lesznek a magyarokra nézve is.

Egy háromlépcsős nemzetközi jogi álcába bújtatott bújtatott módszerrel az ENSZ égisze alatt fokozatosan próbálják a nemzetállamok szuverenitását elvenni, és az embereket kiszolgáltatni a Big Pharma oltásterrorjának – jelentette ki az Ultrahang műsorában Szakács Árpád, Dúró Dóra, az országgyűlés alelnökének főtanácsadója. Hozzátette: ennek első állomása a 2023. szeptember 20-22. közötti ENSZ közgyűlés elé terjesztett, és Magyarország részéről támogatott úgynevezett PPPR (Pandemic prevention, preparedness and response) dokumentum.

„Ez egy olyan politikai nyilatkozat, amely nemcsak elvi hozzájárulás egészségügyi vonalon a szuverenitási jogkörök elvételéhez, hanem nyílt deklarálása annak, hogy hamarosan újabb világjárványok lesznek, amit kizárólag oltási programokkal akarnak megfékezni, és a WHO útmutatásai szerint járnak el” – mondta Szakács Árpád. Kifejtette: erről a magyar médiában egyetlen szó sem jelent meg, pedig a WHO oldalán már június 3-án olvasható volt a tervezet. Szerinte az a dokumentum, amit a magyar emberek tudta, tájékoztatása nélkül aláírtak, egy atomtámadással felérő csapás az emberi szabadság ellen. Ez nyitja meg az utat a következő szinthez, a WHO egészségügyi szabályzatának (IHR) elfogadásához, majd pandémiaszerződésnek nevezett aktussal zárják le az eljárást.

Szakács Árpád részleteket ismertetve felhívta a figyelmet arra, hogy az IHR-módosítások a legveszélyesebbek, ebben van lefektetve a jövőbeli kényszeroltás programja, a vakcinaútlevél terve, a digitális megfigyelés diktatúrája és a cenzúra megkövetelése az államok részéről. A főtanácsadó hangsúlyozta: ha sikerrel járnak, a kormány egy olyan szervezetnek szolgáltatja ki a magyar állampolgárokat, amelyik kénye-kedve szerint és a finanszírozóinak, a Bill Gates-féle vakcinagyártók érdekei alapján bármit megtehetnek az itt élőkkel.