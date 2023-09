Anyaország :: 2023. szeptember 25. 17:18 ::

Dúró Dóra Orbánnak: ne hajtsanak végre lakosságcserét, védjék Alaptörvényben a készpénzhasználat jogát!

Dúró Dóra (Mi Hazánk) radikális változást sürgetett a családpolitikában, mert szerinte a 2010-ben meghatározott súlypontok ma már helytelenek. Kiemelte: 1990-ben Magyarországon a 30 éves nőknek mindössze 13 százaléka volt gyermektelen, most viszont ez az arány már 56 százalék. Egy szja-kedvezmény kevés lesz ahhoz, hogy ezen változtatni tudjunk - jegyezte meg. /Bővített hír./

Felhívta a figyelmet arra: 1956 óta nem szenvedett el Magyarország akkora népességcsökkenést, mint 2022-ben, amikor 90 ezerrel csökkent a lakosság. Ebből 50 ezren elhagyták Magyarországot, miközben a kormány 500 ezer vendégmunkás betelepítését tervezi Magyarországra tíz éven belül. Arra szólította fel a miniszterelnököt, "ne hajtsanak végre lakosságcserét", mert akkor Magyarország egy másik ország lesz.

Hangsúlyozta: a KSH előrejelzései szerint 2050-ben 8,5 millióan laknak majd Magyarországon, a lakosság 40 százaléka lesz eltartott, és ha vendégmunkások betelepítését valóban végrehajtják, akkor a lakosság nagyjából 15 százaléka idegen kultúrából fog érkezni.

Dúró Dóra arra is felszólította a kormányfőt, hogy a magyarok egészségügyi adatait semmilyen - pláne nem a "big pharma" által nyíltan pénzelt - nemzetközi szervezetnek, ne adja ki a kormány.

A Mi Hazánk képviselője az Egészségügyi Világszervezet elnökét, Tedrosz Adhanom Gebrejeszuszt "etióp marxista terroristának" nevezte és azt állította, a WHO arra készül, hogy felülbírálhassa a szuverén nemzetek egészségügyi intézkedésekkel kapcsolatos döntéseit.

Arra is kitért: a globalistákkal való szembenállás mellett az élelmiszer-önrendelkezésre való áttérés is rendkívül fontos ahhoz, hogy meg lehessen védeni Magyarország szuverenitását, illetve Szlovákiához hasonlóan Magyarországon is szükség van arra, hogy a készpénzhasználat jogát az alaptörvényben védjék meg.

Orbán nem tartja méltányosnak

Demográfia témájában Dúró Dórának azt válaszolta, a bírálatát nem tartja méltányosnak.



Fotók: MTI/Máthé Zoltán

A családtámogatásokról szólva azt mondta, nem lesz olyan pillanat, amikor a csok megszűnik, és nem lép a helyére valamilyen más támogatási forma. Jelezte, a falusi csok megmarad, megemelik az értékhatárát, a városi csok azonban már nem elegendő, új dolgot kell indítani, és januártól el is indítják.

A kormány a nemzeti össztermék 5 és fél százalékát családpolitikára fordítja, ez a legtöbb az EU-ban. Méltánytalan azt mondani, hogy a kormány nem csinált semmit sem, de valóban még többet kell a családpolitikára fordítani. A gyermekvállalás nem pénz, hanem alapvetően szív kérdése. Arra tudnak vállalkozni, hogy azokat segítsék, akiknél megvan a szív. A családpolitikát az édesanyákra kellene alapozni, ebben várja Dúró Dóra javaslatait.

(MTI - Index nyomán)