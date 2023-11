Anyaország, Videók :: 2023. november 8. 18:27 ::

Megérkeztek a Fülöp-szigeteki buszsofőrök

A lehető legkomolyabban írom, ma már az számít természetesnek, hogy a "nemzeti" kormány 13. esztendejében naponta hallunk újabb érkező vendégmunkás-csoportokról. Azzal is kiegészíthetjük, hogy valójában nagy harmónia uralkodik köztük és a balliberális koalíció között, ők ugyanezt tennék, és ahol hatásuk van erre, teszik is. De gondoljuk például a nyugat.hu portálra, amely DK-s kötődésű, és folyamatosan érzékenyít irányukba, mintha csak meg lenne beszélve a Fidesszel.



Az új buszsofőrök érkezése a Liszt Ferenc repülőtérre (fotó: Arrivabus)

Most arról olvashattunk a Pénzcentrumon , hogy "álomfizetésért érkeztek Magyarországra a Fülöp-szigeteki buszsofőrök". Mint írják, havonta több mint 400 ezer forintos fizetésért érkezett Magyarországra az a 23 Fülöp-szigeteki buszsofőr, akik az Arrivabus Kft. budapesti buszos szolgáltatónál fognak dolgozni a következő két évben.

Nyilván ez a 400 ezer forint bruttóban értendő, érdekes és beszédes a címadás egyébként, hogy a portál álomfizetésnek titulálja, holott a KSH "statisztikái" szerint már bőven 500 ezer felett van az átlagfizetés. No, komolyra fordítva a szót, természetesen a KSH kimutatásai maximum csak a hideg matematika nyelvén jelentenek átlagot, a magyarok döntő többsége biztosan nem keres annyit, de természetesen a 400 ezer is erősen kérdőjeles még, hogy valóban átlag lenne. Inkább felette van.

Csak abba ne kezdjen bele most senki, hogy "lám, milyen jók a fizetések, miért nem jönnek akkor a magyarok?", mert ez így nagyon demagóg lenne. Például azért nem, mert már nincsenek is az országban, meg azért, mert ez a 400 ezer (nettóban ez a 300 ezret sem éri el) forintos fizetés a jelenlegi inflációs környezetben még sajnos csak erősnek sem számít, még akkor is, ha tényleg sokan ez alatt keresnek (és ez különösen tragikus!), de legfőképpen azért sem, mert gyakorlat, hogy ezek a helyek meg sincsenek hirdetve magyarok számára. Előre leszervezetten hozzák már be a külföldi munkavállalókat.

Azt is tegyük hozzá, ami különösképpen felháborítóvá teszi, hogy a legtöbb esetben a harmadik világbeli vendégmunkások számára jár a rezsi- és lakhatási támogatás, fizetik az utazási költségeiket is teljes egészében, ebben a formában ez a támogatási rendszer egyáltalán nem adott a magyarok számára. Ez pedig a magyar dolgozók negatív diszkriminációja. Ez zajlik ma Magyarországon.

