A Vatikán állásfoglalása: súlyos bűn szabadkőművesnek lenni!

A katolikus hívek számára tiltott az aktív szabadkőműves tagság – közölte a Reuters a Vatikán doktrinális hivatalára utalva. A Szentszék megerősítette, hogy katolikus hívők nem lehetnek szabadkőművesek. A Reuters hírügynökség kiemelte: a római katolikus egyház régóta ellenségesen tekint a titkos társaságra.

A vatikáni Hittani Kongregáció szerdán megjelent dokumentumában összeegyeztethetetlennek nevezték a katolikus egyház tanításait a titkos társaság alapelveivel.

Az indoklásban felidéztek egy 1983-as nyilatkozatot, amely szerint a római katolikus vallásúaknak tilos aktív szabadkőműves tagságot vállalniuk. A XVI. Benedek pápa által jóváhagyott rendelkezés szerint a tagsággal súlyos bűnt követnek el a katolikus hívők, emellett szentáldozásban sem részesülhetnek.

A Ferenc pápa által ellenjegyzett levélben egy Fülöp-szigeteki püspök kérdésére válaszoltak. Julito Cortes aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy egyházmegyéjében egyre több szabadkőműves hívő van.

A Vatikán döntéséről a Fidesz propagandaoldala, az Index is beszámolt , meghamisítva annak hátterét. Kiemelték: „Egyes összeesküvés-elméletek szerint időnként ez a mozgalom befolyásolja a világ legfontosabb történéseit.”

Ezzel szemben bizonyított tény, hogy Franciaországtól Olaszországig szabadkőműves kormányok készítették elő a keresztény alapokon nyugvó európai kultúra és államrend elpusztítását. Összeesküvéseiket puccsok, gyilkosságok, forradalmak kísérték, és a szabadság, egyenlőség és testvériség magasztos jelszavai alatt megvalósult új világ előrevetítette a bolsevizmus későbbi rémuralmát – írta Raffay Ernő levéltári kutatásokra alapozva a Szabadkőművesek köztársaságai című könyvében.

Az Index azzal folytatja: „Mint írtuk, a magyarországi szabadkőműves-páholyok megalakulása elsősorban Mária Terézia testőríróihoz kötődik, később pedig olyan hírességek is csatlakoztak a páholyokhoz, mint Kazinczy Ferenc, Kármán József, Széchényi Ferenc, Kossuth Lajos, Szabó Ervin, Ady Endre és Rákosi Mátyás.”

Az Index ezzel a csúsztatással híres magyarokat mosott össze a legaljasabb bolsevista alakokkal. Csakhogy sem Szabó Ervin (Schlessinger Sámuel Ármin), sem Rákosi (Rosenfeld) Mátyás nem voltak tagjai a páholyoknak.

Az érintettségük abban nyilvánult meg, hogy Szabó Ervin a bolsevizmus ideológusaként a szabadkőművesek által létrehozott budapesti könyvtárhálózatot vezette, valamint terrorista merényletet szervezett Tisza István miniszterelnök ellen. A későbbi tömeggyilkos, Rákosi Mátyás pedig a szabadkőművesek szervezetében, a Galilei Kör ösztöndíjasa volt, ott szívta magába a szabadkőműves terror eszmeiségét.

A XX. század elején a szabadkőművesek Magyarországon is országhódító tevékenységbe kezdtek, az 1918-as Károlyi Mihály-féle forradalom kirobbantásában is szerepük volt, akkor alakult meg az első szabadkőműves kormány. 1919-ben pedig a Tanácsköztársaság rémtetteiben is részt vettek a szabadkőművesek, a legszélsőségesebb elemek a Martinovich-páholyban szocializálódtak a keresztény Magyarország elleni gyűlöletre. Raffay Ernő ezeknek a levéltári bizonyítékait a Politizáló szabadkőművesség és a Harcoló szabadkőművesség című könyveiben ismertette.

1919-ben ugyancsak a Tanácsköztársaság gyilkosai nevezték el Szabó Ervinről a budapesti könyvtárhálózatot. A Fidesznek köszönhetően pedig ma is a bolsevizmus szálláscsinálójáról van elnevezve a intézmény, ugyanis amíg 2010 és 2019 között a fideszesek vezették Budapestet, minden névváltoztatási kísérletet megvétóztak.