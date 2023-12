Anyaország :: 2023. december 4. 07:53 ::

Újabb körözést adtak ki Kovács Béla ellen

Kovács Béla korábbi jobbikos képviselőt már egy éve keresik, de vélhetően Oroszországban bujkál. Azért bujkál, mert 5 éves fegyházbüntetésre ítélték, de most kiderült, hogy a költségvetési csalás miatt rá kiszabott 1,2 milliós büntetést sem fizette be, így amiatt is körözik, írja az Index.

A törvényszék 2020. szeptember 24-én hirdetett elsőfokú ítéletet annak a négy vádlottnak az ügyében, akiket az EU intézményei elleni kémkedéssel és más bűncselekményekkel vádolt meg az ügyészség. A törvényszék akkor Kovács Bélát bűnösnek mondta ki társtettesként, folytatólagosan elkövetett költségvetési csalás és hamis magánokirat kétrendbeli felhasználása miatt. A politikust ekkor másfél év felfüggesztett szabadságvesztésre és 600 ezer forint pénzbüntetésre ítélték.

Kovács Bélát bűnösnek mondta ki az Európai Unió intézményei elleni kémkedés előkészületében is. A 2022. szeptember 27-én jogerőre emelkedett ítéletet a Kúria mint harmadfokú bíróság tovább súlyosbította, amikor 5 év fegyházat, illetve 10 év közügyektől való eltiltást szabott ki.

Az egykori politikus Moszkvában lelhetett menedékre, mivel nem kell attól tartania, hogy az oroszok kiadják.

Most pedig egy újabb elfogatóparancsot adtak ki ellene, amiért nem fizetett be 1,2 millió forint pénzbüntetést.

A rendőrség honlapja szerint a körözést még november 23-án adták ki emiatt.

Kovács Béla szerint igazságtalanul jártak el vele szemben



Nemrég egyébként az Alkotmánybíróság érdemi vizsgálat nélkül elutasította Kovács Béla egykori jobbikos politikus panaszát, miszerint az ellene folyó eljárás megsértette az Alaptörvényt.

Kovács Béla panasza szerint Alaptörvénybe ütközött, hogy – titkos adatokra hivatkozva – részben zárt tárgyalás zajlott ellene, mert „így a nyilvánosság számára nem derülhetett ki, hogy milyen okok mentén jutott a bíróság az Európai Unió elleni kémkedés bűncselekményének vádjával összefüggésben első-, másod- és harmadfokon eltérő döntésre”.

A Blikknek a férfi ügyvédje azt nyilatkozta, hogy a be nem fizetett összeget fogva tartásra váltanák át a hatóságok, ezért adhatták ki a külön körözést. Emellett az is kiderült, hogy az ügyvédje még tartja a kapcsolatot Kovács Bélával.

– Én az elmúlt időszakban nem találkoztam Kovács Bélával. Telefonbeszélgetésre emlékszem. De semmit nem tudunk róla. A média arról írt, hogy Oroszországban telepedett le. Én azt gondolom, ez helytálló. De nem hinném, hogy a mostani beadványt azért szorgalmazta volna, mert haza akarna térni, inkább az eljárás – álláspontunk szerint – elfogadhatatlan voltára. Különösen, ami a titkossá minősítését illeti. Természetesen arról nem beszélhetek, miként tartja az iroda a kapcsolatot a körözött elítélttel. Tudjuk, hogy hatóságok figyelhetik a kommunikációs csatornáinkat, egy ügyvéd pedig nem segítheti elő a szökésben lévő ügyfél lebukását – mondta a Blikk kérdésére Bólyai János ügyvéd.