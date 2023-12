Anyaország, Videók :: 2023. december 13. 22:29 ::

A jó Orbán és a gonosz tanácsadók legendája

Napirenden Ukrajna EU-csatlakoztatása. „Sokak számára a legfájóbb, hogy Románia feltétel nélküli uniós csatlakozásának megszavazói közt volt Orbán Viktor is, akit a Fidesz sok botlása és következetlensége ellenére addig a párt lelkiismeretének véltek. Az eddig is egyre lengébben öltözködött király most már teljesen meztelen: a jó Orbán és a gonosz tanácsadók legendáját be lehet írni az Égig érő paszuly, a Fogtündér és a többi gyerekmese közé” – ez a Kuruc.info értékelése volt a 2005-ös nemzetárulásról, de kitől idézett még markánsabb mondatokat Novák Előd a beszéde elején?