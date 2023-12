Anyaország :: 2023. december 14. 07:46 ::

Toroczkai László: Meg fogjuk állítani Klaus Schwabot és bűnbandáját!

„Vannak azonban, akik a világ legkülönbözőbb pontjain, fel akarnak lázadni a globális urak egyre betegesebb törekvései ellen. Tudjuk, hogy iszonyatosan nagy túlerővel állunk szemben, mégsem esélytelen a küzdelmünk.”

Annak ellenére, hogy csupán nemrég találkoztunk először személyesen Thierry Baudet-val, és korábban nem ismertük egymást, az elmúlt évek során mégis nagyon hasonló utat jártunk be. Kutatásaink, felfedezéseink egy irányba mutatnak, és amikor az emberiség, és azon belül is az európai kultúra, illetve a nemzeteink sírásóit, legkártékonyabb figuráit kutattuk, ugyanazokra a főszereplőkre bukkantunk.

Mindez természetesen nem véletlen, hiszen aki nyitott szemmel jár a nagyvilágban, nyilvánvalóan észrevette, hogy 2020 óta brutálisan felerősödtek azok a sötét folyamatok, amelyek természetesen nem most, hanem sok évtizede, de azt is mondhatom, hogy több évszázada kezdődtek. Számos gondolkodó, megannyi kutató tárta fel világszerte azokat a politikai és gazdasági összefonódásokat, amelyek az egész Covid-őrület mögött is meghúzódtak. Sokan vagyunk, akik megértettük Bill Gates, Klaus Schwab, Yuval Harari, George Soros, Larry Fink és a többi gazember szerepét.

Számos kiváló feltáró, a megcáfolhatatlan tényeket sokkolóan felsoroló írás és videó született, amelyek rámutattak arra, hogy amikor a világ leghatalmasabb, leggazdagabb emberei szervezetekbe tömörülnek, akkor valószínűleg nem csupán a csészétől eltartott kisujjal teázgatnak Davosban és más, a világtól teljesen vagy részben elzárt, valóságos hadseregekkel őrzött helyeken. S, bár mindig szépen csengő, humánusnak tűnő ügyek, jelszavak mögé bújnak a világ legvagyonosabb, leghatalmasabb emberei, de valahogy rendre kiderül, hogy az ilyen dollármilliárdosokat mégsem az emberiség szolgálata, hanem a mérhetetlen, végtelen pénzéhség és a beteges hatalomvágy mozgatja.

Azt is sikerült többeknek bizonyítani már, hogy a Világgazdasági Fórum, az Egészségügyi Világszervezet, vagy akár konkrét gyógyszeripari óriáscégek nem véletlenül fonódtak össze olyan politikai vezetőkkel, akik előszeretettel paroláznak a fent említett gazemberekkel, ennek az egész sötét történetnek a főszereplőivel. A Great Reset, a Nagy Újraindítás pedig nem egy szépirodalmi műnek a címe, hanem valójában egy nagyon jól átgondolt, hihetetlen hidegvérrel és kegyetlenséggel végrehajtott terv, amelynek egyik fontos, de nem végső állomása volt a szürreális Covid-történet is.

Én a YouTube-csatornámon tártam fel ezeket az összefüggéseket. Minden eddigi tényfeltáró, oknyomozó írásnál, videónál részletesebben és lényegre törőbben világít azonban rá minderre Thierry Baudet könyve. Mindig az élet, a valóság írja a legizgalmasabb regényeket. Ennek megfelelően A Covid rulett minden idők egyik legérdekfeszítőbb műve, lebilincselő olvasmány, amit mindenkinek ismernie kellene. Ez ugyanis rólunk szól. Minden emberről. Az emberiségről. Az utolsó nagy összecsapásról, amelynek nem kisebb a tétje, mint hogy megmarad-e az emberek lelke. Ez pedig még a Great Reset árnyékában már eddig is elvett sok életnél is súlyosabb kérdés. Időtlen idők óta a földteke legkülönbözőbb pontjain az emberi kultúra, és persze a vallások része volt, hogy a testet elpusztíthatják, de a lélek örökké él. Ez a lélek, a szellemmel párosulva tette naggyá az emberiséget.

Most a lelket akarják elpusztítani, transzhumanizmussal, totális megfigyeléssel, cenzúrával, ellenőrzéssel, irányítással, tömeges bevándorlással, minden hagyományos érték szétzúzásával. Tulajdonképpen lélektelen, gyökértelen kiborgokká, arctalan, láncra fűzött fogyasztókká akarják silányítani az emberiséget.

Vannak azonban, akik a világ legkülönbözőbb pontjain, fel akarnak lázadni a globális urak egyre betegesebb törekvései ellen. Tudjuk, hogy iszonyatosan nagy túlerővel állunk szemben, mégsem esélytelen a küzdelmünk. Ügyesen kell egyensúlyozni, fel kell nyitni az emberek szemét, és mivel az ellenség globális, nekünk is nemzeteken, határokon átívelően össze kell fognunk. Így talán sikerülhet. Sőt, nem csupán az őrült, veszélyes tervet és annak nagyhatalmú kiagyalóit, nem csak a cenzúrát, a totális megfigyelést és ellenőrzést, a tömeges bevándorlást, az egyre erőszakosabb LMBTQ-lobbit kell megállítanunk, hanem az eddig elkövetett bűnökért a bűnösöket, a vakcina-bizniszben, szabadságjogaink felszámolásában, a gazdaságaink és nemzeteink tönkretételében közreműködőket is el kell számoltatnunk.

Ehhez a gigászi küzdelemhez kaptunk most iránymutatónak egy olyan meghatározó könyvet, amely részletesen feltárja az igazságot és rámutat a bűnösökre. Végre magyarul is elolvashatjuk Thierry Baudet korszakalkotó könyvét, ennek köszönhetően a sok országba szétszóródott vagy szétszakíttatott magyarság is viheti tovább fáklyaként rengeteg helyre az igazságot. A győzelemhez vezető út első szakasza mindenképpen a diagnózis felállítása, az irány kitűzése. Ezt a könyvet a világ minden nyelvére le kellene fordítani. Az emberiség ugyanis, ha rádöbben, hogy mi zajlik körülöttünk, hiszem, hogy cselekedni fog. Nem tehet ugyanis mást. A lelke és a léte a tét.