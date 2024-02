Valóban a kulcskérdés itt a béke, de nem állunk jól, merthogy Brüsszel a háború lázában él, és minden a háború körül forog. Szerintünk viszont mindennek a béke körül kellene forognia – mondta Orbán Viktor a Kossuth rádióban péntek reggel.

Szerinte naponta halnak meg ezrek a fronton, és nem látni a háború végét, de a mi álláspontunk világos, nem fogunk fegyvert szállítani és pénzt sem adunk erre. Vagyis Ukrajna a most megszavazott 50 milliárd eurót sem a fegyvervásárlásra kapta, hanem arra, hogy a csődbe jutott ukrán állam ne omoljon össze, mert a gazdaságuk már lélegeztetőgépen van, ha az európaiak és amerikaiak nem küldenek pénzt, be kell zárniuk a boltot, nincsenek nyugdíjak, nincsenek kórházak. A nyugatiak azt gondolják, hogy minél inkább telik az idő, annál inkább javul az ukránok helyzete, de a magyar kormányfő szerint az idő az oroszok oldalán van. Az a veszély fenyegette Magyarországot, hogy 26-an megállapodnak nélkülünk, és elveszik a magyarok pénzét, és azt küldik Ukrajnában, de ezt sikerült megakadályozni, ezért siker számára, hogy meg tudott a nagyokkal állapodni arról, hogy ez nem fordulhat elő. Arra is kitért, a legnehezebb az volt, hogy gazdatüntetések voltak Brüsszelben, és ahol ő aludt, az ablaka alatt körülbelül 200 traktor állomásozott, tülköltek és magnóról marhabőgéseket játszottak be, úgyhogy 10 percenként felébredt és lényegében úgy ment tárgyalni, hogy egy éjszakája hiányzott. Ez szerinte nem volt jó ómen. Meg is jegyezte a német kancellárnak, hogy ez olyan volt, mint 1954-ben, amikor az Aranycsapatot nem hagyták aludni a berni döntő előtt. Arra is kitért, a magyar baloldal háborúpárti, talán még a magyarok pénzét is odaadták volna az ukránoknak.