A címben feltett kérdésre még nem áll módunkban egyértelmű választ adni, de bőven van annyi információ, amely alapján nem éppen a legjobbat kell feltételeznünk. Lássuk csak, miről is van szó.

Nemrégiben jelentették be , hogy "csak" 65 ezer vendégmunkás érkezhet 2024-ben Magyarországra. Erre ők büszkék voltak, sőt, ezt szigorként tálalták. Valójában a 65 ezer nem kevés. Sőt, még ez sincs kőbe vésve, elmondta azt is a kormány, hogy ez a szám bármikor megváltoztatható. Nyilván fog is változni. Ráadásul már most van 120 ezer vendégmunkás Magyarországon, tehát az biztosnak látszik, hogy a következő években növekedni fog a számuk.